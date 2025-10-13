Israël a annoncé avoir libéré lundi 1968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza.

Des prisonniers palestiniens sont accueillis après leur libération d'une prison israélienne à la suite d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, le lundi 13 octobre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages» dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.

Au total, «1968 terroristes ont été libérés de la prison [militaire] d'Ofer [en Cisjordanie occupée] vers [ce territoire, y compris à] Jérusalem-Est [annexée par Israël], et [ont été acheminés] de la prison de Ktziot [dans le sud d'Israël] vers» la bande de Gaza, ajoute ce communiqué de l'administration pénitentiaire.