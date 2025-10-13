  1. Clients Privés
Bande de Gaza Israël a libéré lundi 1968 détenus en échange des 20 otages vivants

ATS

13.10.2025 - 17:59

Israël a annoncé avoir libéré lundi 1968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza.

Des prisonniers palestiniens sont accueillis après leur libération d'une prison israélienne à la suite d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, le lundi 13 octobre 2025.
Des prisonniers palestiniens sont accueillis après leur libération d'une prison israélienne à la suite d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, le lundi 13 octobre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.10.2025, 17:59

«L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages» dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.

Au total, «1968 terroristes ont été libérés de la prison [militaire] d'Ofer [en Cisjordanie occupée] vers [ce territoire, y compris à] Jérusalem-Est [annexée par Israël], et [ont été acheminés] de la prison de Ktziot [dans le sud d'Israël] vers» la bande de Gaza, ajoute ce communiqué de l'administration pénitentiaire.

Ramallah : une foule en liesse accueille les Palestiniens libérés par Israël

Ramallah : une foule en liesse accueille les Palestiniens libérés par Israël

Des bus transportant des prisonniers palestiniens libérés par Israël ont été accueillis lundi par une foule en liesse à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

13.10.2025

