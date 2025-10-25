L'armée israélienne a indiqué samedi soir avoir mené une frappe aérienne visant selon elle un membre du Jihad islamique dans le centre de la bande de Gaza. Cela en dépit du cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis.

La frappe a touché une voiture civile, blessant quatre personnes, selon l'hôpital Al-Awda (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Depuis deux semaines, une trêve fragile est en vigueur entre le mouvement islamiste palestinien Hamas, allié du Jihad islamique, et Israël, bien que ce dernier se réserve le droit défendre ses forces.

«Il y a peu, l'armée israélienne a mené une frappe de précision dans la région de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, visant un terroriste de l'organisation terroriste Jihad islamique qui prévoyait de mener une attaque terroriste imminente contre les troupes de l'armée israélienne», a précisé l'armée dans un communiqué.

«L'hôpital a reçu quatre blessés après que l'armée d'occupation israélienne a ciblé une voiture civile dans la zone du Club Al-Ahli, dans le camp de Nousseirat, dans le centre de Gaza», a indiqué l'hôpital. L'armée israélienne a déclaré qu'elle poursuivrait ses opérations à Gaza «pour éliminer toute menace immédiate» contre ses troupes.