L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué dans le sud du Liban un homme qu'elle a présenté comme un chef de la force al-Radwan, l'unité militaire d'élite du Hezbollah.

Des gens fouillent les décombres encore fumant à la recherche de survivants. Une frappe israélienne visant le quartier général du mouvement armé libanais Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth vendredi soir a fait des morts. sda

Keystone-SDA ATS

L'armée de l'Air «a frappé et éliminé (mardi) le terroriste Khodr Saïd Hachem dans la région de Qana», indique un communiqué militaire israélien, en dépit du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais en vigueur depuis fin novembre.

L'armée israélienne affirme que Hachem commandait l'unité navale de la force al-Radwan et que ses «activités représentaient une menace pour l'Etat d'Israël et constituaient une violation flagrante» des termes du cessez-le-feu.

Le Hezbollah a ouvert un front contre Israël le 8 octobre 2023 disant agir en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas au lendemain de son attaque sanglante sur Israël ayant déclenché la guerre de Gaza.

Les hostilités à la frontière israélo-libanaise, qui ont dégénéré en guerre ouverte après près d'un an, ont fait plus de 4000 morts au Liban, détruit des secteurs entiers des bastions du Hezbollah, et contraint plus d'un million de personnes à fuir, dont environ 100'000 sont toujours déplacées, selon l'ONU.

Du côté israélien, le bilan se monte 78 morts (30 civils et 48 soldats) en plus des 56 soldats tombés en territoire libanais après le déclenchement d'une offensive au sol à la fin du mois de septembre, selon des données officielles.

Hezbollah très affaibli

Selon les autorités israéliennes, les affrontements puis la guerre avec le mouvement libanais soutenu par l'Iran ont entraîné le déplacement de quelque 60'000 habitants dans le nord d'Israël, dont la moitié n'est pas encore rentrée chez elle.

Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, Israël continue de mener régulièrement des frappes en territoire libanais et les deux parties s'accusent mutuellement et régulièrement de violer la trêve.

Le mouvement chiite sort considérablement affaibli de la guerre, Israël ayant détruit une grande partie de son arsenal et tué nombre de ses dirigeants, le laissant isolé sur la scène politique libanaise.

Depuis l'expiration de la date limite pour se retirer du sud du Liban, conformément à l'accord de cessez-le-feu, Israël maintient une présence militaire à l'intérieur du territoire libanais dans ce qu'il présente comme cinq points «stratégiques» le long de la frontière, ce qui est dénoncé par Beyrouth et le Hezbollah.