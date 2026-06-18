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Pour une comparaison Israël annonce couper les contacts avec la cheffe de la diplomatie de l’UE

ATS

18.6.2026 - 12:01

Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il coupait tous les contacts avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, lui reprochant d'avoir comparé son pays à l'ancien régime raciste sud-africain.

Accusant la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas d'avoir parlé d'"apartheid», Israël rompt les contacts avec elle (Archive).
Accusant la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas d'avoir parlé d'"apartheid», Israël rompt les contacts avec elle (Archive).
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 12:01

18.06.2026, 13:05

«Récemment, il a été rapporté que lors de sa visite au Mexique, elle avait comparé Israël au régime d'apartheid qui existait en Afrique du Sud», a écrit Gideon Saar sur son compte X.

«En conséquence, en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël, je n'ai pas d'autre choix que de couper tous les contacts avec Mme Kallas tant qu'elle ne se sera pas rétractée», a-t-il ajouté.

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