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Tirs de missiles iraniens Israël annonce la fermeture des écoles dans tout le pays lundi

ATS

7.6.2026 - 21:59

Israël a annoncé dimanche la fermeture de toutes les écoles dans le pays. Le pays a essuyé des tirs de missiles en provenance de l'Iran.

Le système de défense aérienne israélien tire pour intercepter des missiles lancés depuis l'Iran, vu depuis Hadera, dans le nord d'Israël, le dimanche 7 juin 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
Le système de défense aérienne israélien tire pour intercepter des missiles lancés depuis l'Iran, vu depuis Hadera, dans le nord d'Israël, le dimanche 7 juin 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.06.2026, 21:59

«A la suite de l'évaluation de la situation (...) les activités éducatives ne peuvent pas avoir lieu», indique un communiqué conjoint du ministère de l'Education et du Commandement du Front intérieur (branche de l'armée).

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