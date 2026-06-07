Israël a annoncé dimanche la fermeture de toutes les écoles dans le pays. Le pays a essuyé des tirs de missiles en provenance de l'Iran.

Le système de défense aérienne israélien tire pour intercepter des missiles lancés depuis l'Iran, vu depuis Hadera, dans le nord d'Israël, le dimanche 7 juin 2026. (AP Photo/Ariel Schalit) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«A la suite de l'évaluation de la situation (...) les activités éducatives ne peuvent pas avoir lieu», indique un communiqué conjoint du ministère de l'Education et du Commandement du Front intérieur (branche de l'armée).