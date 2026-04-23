250 Indiens débarquent en Israël pour «rentrer chez eux»

Plus de 250 Indiens disant descendre d'une tribu biblique ont atterri jeudi soir à Tel-Aviv dans le cadre d'une opération organisée par les autorités israéliennes, a constaté un journaliste de l'AFP. Celle-ci doit leur permettre de s'installer en Israël.

Ces Indiens se présentent comme des descendants de Manassé, père, selon le récit biblique, de l'une des douze tribus d'Israël, et dont les descendants, ainsi que ceux de neuf autres tribus, ont été déportés à la suite d'une invasion assyrienne que les historiens datent en 720-721 avant JC (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Les nouveaux venus ont été accueillis au son du chant «Evenou shalom alechem» ("Nous vous apportons la paix") entonné par des dizaines de personnes, après être passés sous une arche de ballons bleus et blancs, les couleurs du drapeau israélien.

Il s'agit des premiers «Bnei Menashe» ("Fils de Manassé") à arriver en Israël depuis que le gouvernement israélien a pris la décision en novembre 2025 de financer l'immigration d'environ 4600 membres de cette communauté vivant dans l'Etat du Manipur, dans le nord-est de l'Inde.

«C'est un moment historique», a déclaré à l'AFP Ofir Sofer, ministre de l'Intégration, saluant «le début d'une opération qui va permettre à toute la communauté d'immigrer».

Le mouvement a débuté dans les années 1950, lorsqu'un chef tribal fit le rêve que la terre originelle de son peuple était Israël, ce qui amena progressivement certains membres de la tribu à se considérer comme Juifs. Depuis, ces Indiens se présentent comme des descendants de Manassé, père, selon le récit biblique, de l'une des douze tribus d'Israël, et dont les descendants, ainsi que ceux de neuf autres tribus, ont été déportés à la suite d'une invasion assyrienne que les historiens datent en 720-721 avant JC.

Selon l'association Shavei Israël (littéralement «Ceux qui retournent en Israël»), chargée de retrouver la trace des descendants des «tribus perdues d'Israël», quelque 4000 Bnei Menashe ont déjà immigré en Israël depuis les années 1990 et environ 7000 autres sont toujours en Inde.

Exode

Selon la tradition orale, l'exode des Bnei Menashe a duré des siècles à travers la Perse, l'Afghanistan, le Tibet et la Chine.

Si les membres de cette communauté ont gardé certains rites juifs comme la circoncision, ils ne sont pas reconnus comme juifs par le rabbinat officiel en Israël. En Inde, ils ont été convertis au XIXe siècle au christianisme par des missionnaires.

Les 250 Bnei Menashe arrivés jeudi doivent s'installer dans le nord d'Israël, selon le ministère de l'Intégration. Comme leurs prédécesseurs, ils devront entamer un processus de conversion afin de pouvoir devenir Israéliens au titre de la «loi du retour», qui confère automatiquement la nationalité aux juifs.

Frontalier de la Birmanie, le Manipur est le théâtre depuis plusieurs années d'un conflit entre la communauté ethnique hindoue des Meitei, majoritaire, et la minorité ethnique des Kuki, principalement chrétiens, qui a déjà fait plus de 250 morts.

Les Bnei Menashe, proches de la minorité Kuki, ont payé un prix fort dans ce conflit qui a entraîné la destruction de villages entiers et de plusieurs synagogues, et fait au moins un mort dans leur communauté.

Depuis avril 2025, plus de 18'000 juifs ont immigré en Israël (dont 6000 de Russie, 3500 des Etats-Unis et de 3277 de France) soit 18% de moins que lors des 12 mois précédents.