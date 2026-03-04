  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Selon le ministre de la Défense Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026

ATS

4.3.2026 - 18:18

Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026, mais l'évolution de la situation dans le pays et le contexte régional ont «nécessité» d'avancer le calendrier à février, a déclaré mercredi le ministre de la Défense, Israël Katz.

«Une opération était prévue pour le milieu de l'année avec les mêmes objectifs», a dit M. Katz, cité par son bureau, dans un discours devant des responsables du renseignement militaire. (archives)
«Une opération était prévue pour le milieu de l'année avec les mêmes objectifs», a dit M. Katz, cité par son bureau, dans un discours devant des responsables du renseignement militaire. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 18:18

«Une opération était prévue pour le milieu de l'année avec les mêmes objectifs», a dit M. Katz, cité par son bureau, dans un discours devant des responsables du renseignement militaire.

«Mais en raison des développements et des circonstances, principalement des événements survenus en Iran, de la position du président américain et de la possibilité de monter une opération conjointe, il est devenu nécessaire d'avancer le tout à février», a-t-il ajouté.

Lors du mouvement de contestation réprimé dans le sang en janvier par les autorités iraniennes, le président américain Donald Trump avait assuré les manifestants de son soutien et déclaré que les Etats-Unis se tenaient au côté du peuple iranien.

Les responsables israéliens, dont le premier ministre Benjamin Netanyahu, ont tenu des propos similaires et appelé les Iraniens à se soulever contre le pouvoir en place à Téhéran.

Les Etats-Unis et Israël ont lancé conjointement le 28 février une vaste offensive contre Téhéran.

Les plus lus

Une jeune Britannique retrouvée morte sur le superyacht d'un milliardaire
Enceinte à 44 ans de son petit ami de 29 ans, elle se sent «stigmatisée»
Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup
«Vague de menaces et d'insultes» - Cyril Hanouna dézingue Samuel Etienne
Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus
Le nombre de Suisses «coincés» au Moyen-Orient augmente encore