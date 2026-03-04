Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026, mais l'évolution de la situation dans le pays et le contexte régional ont «nécessité» d'avancer le calendrier à février, a déclaré mercredi le ministre de la Défense, Israël Katz.

Keystone-SDA ATS

«Une opération était prévue pour le milieu de l'année avec les mêmes objectifs», a dit M. Katz, cité par son bureau, dans un discours devant des responsables du renseignement militaire.

«Mais en raison des développements et des circonstances, principalement des événements survenus en Iran, de la position du président américain et de la possibilité de monter une opération conjointe, il est devenu nécessaire d'avancer le tout à février», a-t-il ajouté.

Lors du mouvement de contestation réprimé dans le sang en janvier par les autorités iraniennes, le président américain Donald Trump avait assuré les manifestants de son soutien et déclaré que les Etats-Unis se tenaient au côté du peuple iranien.

Les responsables israéliens, dont le premier ministre Benjamin Netanyahu, ont tenu des propos similaires et appelé les Iraniens à se soulever contre le pouvoir en place à Téhéran.

Les Etats-Unis et Israël ont lancé conjointement le 28 février une vaste offensive contre Téhéran.