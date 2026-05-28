L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé des infrastructures du mouvement pro-iranien Hezbollah à Tyr, dans le sud du Liban. Elle avait ordonné peu avant les bombardements à la population environnante d'évacuer.

KEYPIX - Un secouriste fouille les décombres de bâtiments détruits lors d'une frappe aérienne israélienne survenue la veille dans le village de Charnay, au sud du Liban, le mercredi 27 mai 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Alerte urgente à l'attention des résidents libanais, en particulier des habitants de Tyr [...] pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement et vous diriger au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur le réseau social Telegram le porte-parole de l'armée israélienne. L'armée a ensuite confirmé, toujours sur Telegram, avoir «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr».

L'agence de presse libanaise ANI a rapporté que deux séries de frappes israéliennes avaient eu lieu jeudi matin sur la ville et une zone située à l'est de celle-ci, touchant un bâtiment et provoquant un incendie à Tyr.

Mercredi, l'armée israélienne avait averti qu'elle considérait comme une «zone de combat» tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.