Population priée d'évacuerIsraël bombarde Tyr, dans le sud du Liban
ATS
28.5.2026 - 06:20
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé des infrastructures du mouvement pro-iranien Hezbollah à Tyr, dans le sud du Liban. Elle avait ordonné peu avant les bombardements à la population environnante d'évacuer.
Keystone-SDA
28.05.2026, 06:20
ATS
«Alerte urgente à l'attention des résidents libanais, en particulier des habitants de Tyr [...] pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement et vous diriger au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur le réseau social Telegram le porte-parole de l'armée israélienne. L'armée a ensuite confirmé, toujours sur Telegram, avoir «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr».
L'agence de presse libanaise ANI a rapporté que deux séries de frappes israéliennes avaient eu lieu jeudi matin sur la ville et une zone située à l'est de celle-ci, touchant un bâtiment et provoquant un incendie à Tyr.
Mercredi, l'armée israélienne avait averti qu'elle considérait comme une «zone de combat» tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.