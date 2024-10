L'armée israélienne a confirmé mardi soir avoir «éliminé» Hachem Safieddine, successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, dans une frappe sur Beyrouth début octobre.

Barbe grise, lunettes et turban noir des «sayyed» – les descendants de Mahomet – Hachem Safieddine, âgé d'une soixantaine d'années, ressemblait de façon frappante à son cousin Hassan Nasrallah. IMAGO/ABACAPRESS

«On peut maintenant confirmer que lors d'une frappe il y a environ trois semaines, Hachem Safieddine, chef du Conseil exécutif de l'organisation terroriste du Hezbollah a été tué» dans la banlieue sud de Beyrouth, a affirmé l'armée dans un communiqué. Dans cette frappe, l'armée a dit avoir tué aussi Ali Hussein Hazima, un haut responsable du Hezbollah.

Le Hezbollah n'a pas réagi immédiatement à cette annonce israélienne. Hassan Nasrallah a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre. «Nous avons eu Nasrallah, son remplaçant et la plupart des hauts dirigeants du Hezbollah», a déclaré le général Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne dans un communiqué.

«Nous atteindrons quiconque menace la sécurité des citoyens de l'Etat d'Israël», ajoute le communiqué, reprenant un leitmotiv des chefs militaires israéliens. Barbe grise, lunettes et turban noir des «sayyed» – les descendants de Mahomet – Hachem Safieddine, âgé d'une soixantaine d'années, ressemblait de façon frappante à son cousin Hassan Nasrallah. Il était, selon une source proche du Hezbollah, «le candidat le plus susceptible» de lui succéder à la tête du mouvement chiite financé et armé par l'Iran.

Contact «perdu»

Un responsable du Hezbollah avait indiqué à l'AFP le 5 octobre que le contact avec Safieddine, avait été «perdu» depuis des frappes israéliennes près de Beyrouth la veille. Le 8 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré dans une vidéo adressée aux Libanais qu'Israël avait «éliminé des milliers de terroristes dont Nasrallah et le remplaçant de Nasrallah et le remplaçant de son remplaçant».

S'exprimant à la télévision après la publication de cette vidéo, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, avait confirmé la frappe sur un «quartier général» du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. «Nous savons que Safieddine y était», avait-il ajouté sans confirmer sa mort.

