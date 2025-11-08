Israël a annoncé samedi que la dépouille d'otage rendue la veille à Gaza par les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad islamique était celle de l'Israélo-Argentin Lior Rudaeff. Il a rendu en échange les corps de 15 Palestiniens.

Des soldats israéliens assistent aux funérailles du soldat Oz Daniel, à Kfar Saba, en Israël, le 6 novembre 2025. EPA

Keystone-SDA ATS

Après le retour des restes de Rudaeff en Israël, il reste cinq dépouilles d'otages – quatre Israéliens et un Thaïlandais – devant être rendues par le Hamas et ses alliés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza le 10 octobre sous la pression des Etats-Unis.

«A l'issue du processus d'identification par l'Institut national médico-légal [...], l'armée israélienne a informé la famille de Lior Rudaeff que celui-ci avait été rapatrié pour être enterré», indique un communiqué militaire.

Après cette annonce, l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé «l'arrivée des corps de 15 martyrs originaires de la bande de Gaza qui étaient retenus» par Israël.

Ils ont été remis par la Croix-Rouge conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu, selon lesquels Israël doit remettre aux autorités de Gaza 15 corps de Palestiniens tués depuis le début de la guerre pour chaque dépouille d'Israélien rendue par le Hamas.

«Pas de repos»

Chauffeur d'ambulance bénévole et de nationalités israélienne et argentine, Lior Rudaeff avait été tué le 7 octobre 2023 à Nir Yitzhak en défendant les armes à la main ce kibboutz proche de la bande de Gaza avec quatre autres habitants le jour de l'attaque du Hamas en Israël ayant déclenché la guerre.

Il avait 61 ans et son corps avait été emmené ce jour-là dans Gaza pour servir d'otage. Sa mort avait été confirmée par les autorités israéliennes en mai 2024.

Plus de 250 personnes avaient été enlevées le 7-Octobre et emmenées dans le territoire palestinien. La plupart ont été remises à Israël lors de trêves précédentes.

Le Forum des familles d'otages, principale organisation israélienne mobilisée pour le retour des captifs, a salué le retour de la dépouille de Lior Rudaeff, estimant qu'"en dépit de la douleur [cela] apporte un certain réconfort à une famille qui a vécu plus de deux ans d'incertitude et d'angoisse». «Nous ne connaîtrons pas de repos tant que le dernier otage ne sera pas ramené à la maison», ajoute le Forum dans un communiqué.

A l'exception d'un soldat tué au combat en 2014 lors d'une précédente guerre à Gaza, les quatre autres otages dont les restes doivent être rendus avaient été emmenés dans le territoire palestinien lors de l'attaque du 7 octobre 2023.

Malgré plusieurs moments de tension, une trêve fragile tient à Gaza depuis le 10 octobre. Israël a plusieurs fois accusé le Hamas de ralentir le processus de restitution des corps. Le mouvement islamiste affirme que cette lenteur s'explique par le fait que de nombreuses dépouilles sont enfouies sous les décombres dans le territoire palestinien, dévasté par deux ans de guerre.

«Nous ne transigerons pas»

Samedi, le Bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a sommé une nouvelle fois le Hamas «de respecter ses engagements [...] et de [...] restituer [toutes les dépouilles encore retenues à Gaza pour servir d'otages] dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord» de cessez-le-feu.

«Nous ne transigerons pas sur ce point et ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce que nous ramenions tous les otages, jusqu'au dernier», déclarent les services de M. Netanyahu dans un communiqué.

Depuis le début de la trêve, le Hamas a libéré les 20 otages survivants en échange de la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens et a rendu à ce jour 23 des 28 dépouilles d'otages encore dans Gaza: 20 Israéliens, un Népalais, un Tanzanien et un Thaïlandais.