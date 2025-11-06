Israël a déclaré la frontière avec l'Egypte «zone militaire fermée», a annoncé jeudi le ministre de la Défense israélien, Israël Katz. Cette mesure vise à empêcher la contrebande d'armes par drones.

L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du passage de Rafah début mai 2024, affirmant qu'il était «utilisé à des fins terroristes» et pour la contrebande d'armes. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'ai donné instruction à l'armée israélienne de passer la zone adjacente à la frontière entre Israël et l'Egypte en zone militaire fermée et de modifier les règles d'engagement en conséquence afin de lutter contre la menace des drones qui met en danger la sécurité du pays», a affirmé M. Katz dans un communiqué. Il a déclaré «la guerre à ceux qui participent à la contrebande».

«La contrebande d'armes via des drones fait partie de la guerre à Gaza et vise à armer nos ennemis. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour y mettre fin» [...] quiconque franchira la zone interdite sera pris pour cible», a-t-il ajouté. Israël et l'Égypte partagent une frontière d'environ 200 kilomètres.

Deux tentatives déjouées

L'armée israélienne avait annoncé cette semaine avoir déjoué à deux reprises des tentatives de contrebande d'armes par drones via la frontière avec l'Egypte, dont des pistolets semi-automatiques visibles sur une image diffusée mardi. Un drone transportant 10 pistolets a notamment été saisi, précisait un communiqué militaire.

L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du passage de Rafah début mai 2024, affirmant qu'il était «utilisé à des fins terroristes» et pour la contrebande d'armes.

A la suite de cette prise de contrôle, tout accès au point de passage a été suspendu, y compris celui du personnel des Nations unies. Il a été brièvement rouvert pendant un précédent cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier 2025.