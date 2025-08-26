  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Israël Des manifestants réclament un accord sur les otages

ATS

26.8.2025 - 20:58

Plusieurs milliers de manifestants réclamant la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages se sont rassemblés mardi en Israël, parallèlement à une réunion du cabinet de sécurité qui devait aborder une reprise des négociations de cessez-le-feu.

Plusieurs milliers de manifestants réclamant la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages se sont rassemblés mardi en Israël (archives).
Plusieurs milliers de manifestants réclamant la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages se sont rassemblés mardi en Israël (archives).
sda

Keystone-SDA

26.08.2025, 20:58

La réunion avait été annoncée lundi soir, après des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, qui ont tué cinq journalistes dont trois collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, suscitant une vague de condamnations internationales.

Mardi, l'armée a affirmé avoir visé «une caméra placée par le Hamas dans la zone de l'hôpital Nasser, utilisée pour observer l'activité des troupes afin de diriger des activités terroristes contre elles». Elle a ajouté avoir tué six «terroristes» et publié des noms ne correspondant à aucun des journalistes tués.

Selon les médias locaux, le cabinet, dont l'ordre du jour n'a pas été communiqué, devait discuter d'une reprise des pourparlers après la proposition des médiateurs (Qatar, Egypte, Etats-Unis), acceptée par le Hamas.

Doha a indiqué attendre toujours la réponse israélienne à cette proposition de trêve, assortie de la libération d'otages.

Tôt mardi, à l'entrée nord de Tel-Aviv, environ 400 manifestants ont arrêté des voitures, brandissant drapeaux israéliens et photos d'otages, a constaté un photographe de l'AFP.

D'autres se sont rassemblés près d'une antenne locale de l'ambassade américaine et devant les domiciles de plusieurs ministres à travers le pays, selon un journaliste de l'AFP et les médias israéliens.

«Chaque minute compte»

«Nous exigeons que nos dirigeants s'assoient à la table des négociations et n'en bougent pas tant qu'un accord n'aura pas été trouvé», dit Hagit Chen, dont le fils est captif à Gaza.

Yehuda Cohen, père d'un autre otage, appelle aussi à conclure un accord: «Mon fils Nimrod doit être libéré».

En soirée, des centaines de personnes ont manifesté devant le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem, au moment où devait se tenir la réunion du cabinet.

A Tel-Aviv, plusieurs milliers de personnes ont participé à un rassemblement de solidarité avec les familles d'otages. «Le plus important en ce moment, c'est que les otages reviennent le plus vite possible parce que chaque minute compte», estime Carmel Madmon, biologiste de 37 ans.

Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, lors de l'attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre à Gaza, 49 y restent retenus dont au moins 27 morts selon l'armée israélienne.

«Leur temps est compté», s'inquiète Tsipi Haitovsky, qui demande «la fin du bain de sang en cours à Gaza».

La semaine dernière, M. Netanyahu a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, sans citer la proposition des médiateurs.

Selon des sources palestiniennes, elle prévoit la libération échelonnée des otages pendant une trêve initiale de 60 jours, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Parallèlement, M. Netanyahu a donné son feu vert à une nouvelle offensive militaire pour prendre le contrôle de Gaza-ville, considéré comme un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien, ravivant l'inquiétude sur le sort des captifs et les pressions internationales pour une issue au conflit.

«Aboutir à des résultats»

Au lendemain des frappes à Khan Younès, l'ONU a pressé Israël non seulement d'enquêter sur ses raids meurtriers mais aussi «d'aboutir à des résultats».

M. Netanyahu avait annoncé lundi une enquête et déploré «un accident tragique».

Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, qui a recensé 20 morts au total, l'hôpital a été visé d'abord par un drone explosif, puis par un bombardement aérien en pleine évacuation des premières victimes.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

L'aide internationale autorisée par Israël à entrer dans le territoire palestinien assiégé et dévasté est en «légère hausse», mais reste «une goutte d'eau dans l'océan», a déploré le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), Carl Skau.

L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, en imputant la responsabilité à Israël, qui a dénoncé un «mensonge éhonté».

Les plus lus

Trump lance un assaut de plus contre l'indépendance de la Fed
Trois «Petit Poucet» décrochent une qualification historique !
Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
Mladen Petric : «C’est dommage pour le football suisse, mais...»