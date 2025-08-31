  1. Clients Privés
«Violentes» frappes Israël dit avoir frappé des sites du Hezbollah dans le sud du Liban

ATS

31.8.2025 - 10:30

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé dimanche des sites du Hezbollah, mouvement soutenu par l'Iran, près du château de Beaufort, dans le sud du Liban. Tsahal indique avoir détecté «une activité militaire».

Au Liban, l'Agence nationale d'information (Ani) a rapporté une série de "violentes" frappes israéliennes contre les zones boisées d'Ali al-Taher,où des incendies se sont déclarés, et d'al-Debsha, dans la région de Nabatiyé (archives).
Au Liban, l'Agence nationale d'information (Ani) a rapporté une série de "violentes" frappes israéliennes contre les zones boisées d'Ali al-Taher,où des incendies se sont déclarés, et d'al-Debsha, dans la région de Nabatiyé (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.08.2025, 10:30

31.08.2025, 12:58

«Il y a peu de temps, Tsahal (armée israélienne) a frappé des infrastructures militaires du Hezbollah, y compris souterraines, où une activité militaire a été identifiée, dans la zone du château de Beaufort, dans le sud du Liban», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Située dans la région de Nabatiyé, cette forteresse croisée en ruines avait été utilisée comme base par l'armée israélienne pendant son occupation du sud du Liban (1978-2000).

Au Liban, l'Agence nationale d'information (Ani) a rapporté une série de «violentes» frappes israéliennes contre les zones boisées d'Ali al-Taher,où des incendies se sont déclarés, et d'al-Debsha, dans la région de Nabatiyé.

Selon Ani, les avions ont tiré «un grand nombre de missiles», provoquant de fortes explosions. D'épaisses colonnes de fumée se sont élevées au-dessus de la zone bombardée, d'après des images de l'AFP.

Les frappes ont provoqué d'importants dégâts, brisant les vitres de nombreuses habitations et commerces et provoquant des fissures dans plusieurs bâtiments, a ajouté l'agence.

Regrets

Vendredi, l'armée israélienne a exprimé ses regrets après que l'armée libanaise a annoncé la mort de deux soldats dans l'explosion d'un drone israélien qui s'est écrasé la veille dans le sud du Liban.

Un cessez-le-feu conclu sous médiation américaine, a mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit entre le Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte, au terme duquel le mouvement libanais est sorti fortement affaibli.

Cet accord prévoit que seules l'armée libanaise et la force de paix de l'ONU soient déployées dans le sud du pays, à la frontière avec Israël, y excluant la présence à la fois du Hezbollah et de l'armée israélienne.

Mais celle-ci continue de maintenir des troupes dans cinq positions frontalières jugées stratégiques dans le sud du Liban et mène régulièrement des frappes principalement contre des sites et des cadres du Hezbollah.

Refus de désarmer

Début août, le gouvernement libanais, sous la pression des Etats-Unis, a chargé son armée d'élaborer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année. Mais le Hezbollah refuse de désarmer et conditionne toute discussion sur son arsenal à l'arrêt des frappes de l'armée israélienne et au retrait de ses troupes du sud du Liban.

L'émissaire américaine adjointe pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a affirmé mardi à Beyrouth que les autorités libanaises devaient à présent traduire «en actes» leur décision de désarmer le Hezbollah.

