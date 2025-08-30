Les restes du corps d'un otage retenu dans la bande de Gaza et ramenés récemment en Israël, ont été identifiés, ont annoncé samedi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Des otages détenus à Gaza lors de leur arrivée à Gaza (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Une opération spéciale (...) dans la bande de Gaza a permis le rapatriement du corps du défunt Idan Shtivi», a déclaré le bureau du Premier ministre. L'armée avait annoncé vendredi avoir ramené les restes des corps de deux otages, dont un seul avait été identifié.