Israël a annoncé dimanche avoir mené une frappe visant le chef d'état-major du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, après que Benjamin Netanyahu a juré de «faire tout le nécessaire» pour empêcher un renforcement du mouvement pro-iranien.

Des secouristes inspectent un bâtiment endommagé après un raid aérien israélien dans les banlieues sud de Beyrouth, au Liban, le 23 novembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette attaque, la cinquième contre ce bastion du Hezbollah dans la capitale depuis le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste entré en vigueur fin novembre 2024, a fait un mort et 21 blessés, selon les autorités libanaises.

Dans cette zone densément peuplée, la frappe a touché les troisième et quatrième étages d'un immeuble de neuf étages, autour duquel des ambulances se sont rassemblées tandis que des secouristes inspectaient les appartements, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le Hezbollah a confirmé qu'une de ses «personnalités» était visée, sans préciser son identité ni si elle avait été tuée, ce que n'ont pas non plus fait les autorités israéliennes et libanaises.

Le président libanais Joseph Aoun a appelé la communauté internationale à «intervenir sérieusement et avec force pour mettre fin aux attaques contre le Liban» menées par Israël.

Le bureau de M. Netanyahu a annoncé dans la foulée que sur ordre du Premier ministre, l'armée israélienne venait d'"attaquer au coeur de Beyrouth, le chef d'état-major du Hezbollah qui a dirigé le renforcement et l'armement de l'organisation terroriste».

M. Netanyahu «a ordonné l'attaque sur recommandation du ministre de la Défense et du chef d'état-major», a ajouté son bureau. L'armée israélienne avait déclaré peu avant avoir mené «une frappe précise visant un terroriste clé du Hezbollah à Beyrouth», sans plus de détails.

«Prévenir toute menace»

Shosh Bedrosian, porte-parole de M. Netanyahu, a ensuite affirmé à la presse ne pas pouvoir «donner le nom de la cible». «Israël prend ses décisions de manière indépendante», a-t-elle précisé, interrogée pour savoir si les Etats-Unis avaient été tenus au courant de l'attaque.

Washington, qui fait partie avec Paris d'un comité international chargé de surveiller l'application du cessez-le-feu, n'a pas été prévenu à l'avance de l'attaque, a affirmé le correspondant israélien du site d'information Axios, citant deux responsables américains.

Plus tôt dans la matinée, M. Netanyahu avait prévenu que son pays ferait «tout ce qui est nécessaire» pour empêcher un renforcement du Hezbollah au Liban et du Hamas dans la bande de Gaza. «Nous continuons à frapper le terrorisme sur plusieurs fronts», a-t-il déclaré lors d'une réunion de son cabinet.

Israël a récemment intensifié ses frappes dans les bastions du Hezbollah au sud et à l'est du Liban, où il affirme viser le mouvement chiite qu'il accuse de violer le cessez-le-feu en se réarmant et réactivant ses infrastructures.

«Nous continuerons à agir avec force pour prévenir toute menace contre les habitants du nord et l'Etat d'Israël. Quiconque lèvera la main contre Israël verra sa main coupée», a martelé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

Les autorités libanaises accusent pour leur part régulièrement Israël de violer l'accord de cessez-le-feu conclu sous médiation américaine, en poursuivant ses frappes sur leur territoire et en continuant d'occuper cinq points stratégiques du sud du territoire libanais.

Les Etats-Unis font pression sur le gouvernement libanais pour qu'il oblige le Hezbollah, sorti très affaibli de son année de conflit avec Israël, à rendre ses armes conformément à l'accord de cessez-le-feu, ce que le groupe a jusqu'à présent refusé de faire, tout en s'abstenant jusque-là de riposter aux frappes israéliennes.