Beyrouth Israël dit avoir tué le chef d'état-major du Hezbollah

ATS

23.11.2025 - 18:39

L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir tué Haitham Ali Tabatabai, présenté comme le «chef d'état-major» du Hezbollah, lors de la frappe le visant menée plus tôt dans la journée contre un immeuble résidentiel de la banlieue sud de Beyrouth.

La frappe, annoncée plus tôt par Israël, a tué au moins cinq personnes, selon le ministère libanais de la Santé.
La frappe, annoncée plus tôt par Israël, a tué au moins cinq personnes, selon le ministère libanais de la Santé.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.11.2025, 18:39

L'armée «a frappé dans la région de Beyrouth et éliminé le terroriste Haitham Ali Tabatabai, chef d'état-major du Hezbollah», a-t-elle déclaré dans un communiqué, qualifiant l'homme «d'agent clé et vétéran» du mouvement pro-iranien.

