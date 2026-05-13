La majorité du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a pris les devants mercredi en actant son sabordage pour avoir la main sur le calendrier électoral, ouvrant la voie à des élections anticipées. Elle a déposé un projet de loi de dissolution du Parlement.

Benyamin Netanyahou, 76 ans, a gouverné Israël plus longtemps qu'aucun autre premier ministre, plus de 18 années cumulées depuis 1996 (archives). ATS

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«La 25e Knesset sera dissoute avant la fin de son mandat. Les élections [en vue de constituer la prochaine assemblée] auront lieu à la date fixée [en commission] qui ne pourra être inférieure à 90 jours après l'adoption de cette loi», indique le texte du projet diffusé mercredi soir par le Likoud, le parti de droite de M. Netanyahou, et signé par les chefs des six groupes parlementaires de la majorité.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, à la tête du parti centriste Yesh Atid ("Il y a un avenir"), s'est fendu sur le réseau social X d'un message laconique pour acter cette décision.

«Nous sommes prêts. Ensemble», a-t-il écrit, utilisant le nom de la nouvelle formation politique Beyahad ("Ensemble") qu'il a créée à la fin avril en s'associant avec l'ancien premier ministre Naftali Bennet (droite) dans le but de battre M. Netanyahou dans les urnes.

Elections à la fin août

Selon des médias israéliens, le projet de dissolution pourrait être soumis au vote le 20 mai. L'adoption de la loi ne fait aucun doute. Les élections pourraient dès lors avoir lieu à partir de la dernière décade d'août, soit environ deux mois avant la fin de la législature, fixée au 27 octobre.

L'annonce de la dissolution, à l'initiative du parti de M. Netanyahou, survient alors que celui-ci apparaissait menacé depuis 24 heures d'une implosion de sa majorité du fait du mécontentement des partis ultraorthodoxes lui reprochant de ne pas avoir fait voter, comme il leur avait promis, une loi qui mettrait à l'abri des obligations militaires les jeunes hommes étudiant dans des écoles talmudiques.

Profitant de ces remous, certains partis d'opposition avaient annoncé mardi leur intention de déposer un projet de loi de dissolution de la Knesset, mais l'annonce du Likoud semble leur couper l'herbe sous le pied en permettant à M. Netanyahou de prendre la main sur le calendrier électoral.

Phénix de la politique israélienne, M. Netanyahou, 76 ans, qui a récemment révélé s'être fait opérer d'un cancer de la prostate et qui a gouverné le pays plus longtemps qu'aucun autre premier ministre (plus de 18 années cumulées depuis 1996), rêve d'un ultime mandat alors qu'il est empêtré dans un procès au long cours et dans l'attente d'une grâce présidentielle.

Le dernier sondage publié mardi par la chaîne télévisée publique KAN donnait le Likoud en tête des intentions de vote avec une courte avance sur Beyahad, aucune de ces deux formations ne semblant en mesure de former un gouvernement compte tenu de la dispersion de l'électorat.