Israël est engagé dans une opération «sans précédent» contre l'Iran

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque conjointe avec les Etats-Unis Israël est engagé dans une opération «sans précédent» contre l'Iran

ATS

28.2.2026 - 18:15

Israël est engagé dans une opération «décisive et sans précédent» contre l'Iran, a affirmé samedi le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, après le début d'une attaque massive contre la République islamique, menée conjointement avec les Etats-Unis.

Frappes israélo-américaines «sans précédent» contre l'Iran - Gallery
Frappes israélo-américaines «sans précédent» contre l'Iran - Gallery. A Téhéran, plusieurs fortes détonations ont été entendues par des journalistes,

A Téhéran, plusieurs fortes détonations ont été entendues par des journalistes,

Photo: ATS

Frappes israélo-américaines «sans précédent» contre l'Iran - Gallery. Le gouvernement iranien a envoyé des messages SMS exhortant les quelque 10 millions d'habitants de Téhéran à quitter la capitale.

Le gouvernement iranien a envoyé des messages SMS exhortant les quelque 10 millions d'habitants de Téhéran à quitter la capitale.

Photo: ATS

Frappes israélo-américaines «sans précédent» contre l'Iran - Gallery
Frappes israélo-américaines «sans précédent» contre l'Iran - Gallery. A Téhéran, plusieurs fortes détonations ont été entendues par des journalistes,

A Téhéran, plusieurs fortes détonations ont été entendues par des journalistes,

Photo: ATS

Frappes israélo-américaines «sans précédent» contre l'Iran - Gallery. Le gouvernement iranien a envoyé des messages SMS exhortant les quelque 10 millions d'habitants de Téhéran à quitter la capitale.

Le gouvernement iranien a envoyé des messages SMS exhortant les quelque 10 millions d'habitants de Téhéran à quitter la capitale.

Photo: ATS

Keystone-SDA

28.02.2026, 18:15

28.02.2026, 18:16

«Nous faisons à présent face à une opération majeure, décisive et sans précédent, visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien – des capacités qui constituent une menace existentielle permanente pour la sécurité de l'Etat d'Israël», a déclaré le général Zamir dans une intervention à la télévision.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Ce que l’on sait des attaques coordonnées des États-Unis et d’Israël
Guatemala : alerte autour de deux volcans en «activité explosive»
Le football durcit le ton contre les simulations et le gain de temps
Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police
Israël est engagé dans une opération «sans précédent» contre l'Iran