Israël est engagé dans une opération «sans précédent» contre l'Iran

Israël est engagé dans une opération «décisive et sans précédent» contre l'Iran, a affirmé samedi le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, après le début d'une attaque massive contre la République islamique, menée conjointement avec les Etats-Unis.

A Téhéran, plusieurs fortes détonations ont été entendues par des journalistes, Photo: ATS Le gouvernement iranien a envoyé des messages SMS exhortant les quelque 10 millions d'habitants de Téhéran à quitter la capitale. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous faisons à présent face à une opération majeure, décisive et sans précédent, visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien – des capacités qui constituent une menace existentielle permanente pour la sécurité de l'Etat d'Israël», a déclaré le général Zamir dans une intervention à la télévision.