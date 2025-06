Le chancelier allemand Friedrich Merz a ouvertement soutenu mardi les frappes israéliennes sur l'Iran, et évoqué la possible fin d'un pouvoir iranien qui «a apporté la mort et la destruction dans le monde».

«Nous aurions peut-être continué à subir pendant des mois et des années le terrorisme de ce régime, qui aurait peut-être même fini par se doter de l'arme atomique» a continué le chancelier allemand (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«C'est le sale boulot qu'Israël fait pour nous tous», a déclaré en marge du sommet du G7 au Canada le dirigeant allemand à propos des attaques sans précédent menées avec l'objectif affiché d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.

Cette offensive d'Israël vise un pouvoir qui a «apporté la mort et la destruction au monde avec des attentats, des meurtres et des massacres, avec le Hezbollah, avec le Hamas» ou encore «la livraison de drones à la Russie», a énuméré Friedrich Merz lors d'un entretien sur la chaîne ZDF.

Il a encore exprimé «le plus grand respect pour le fait que l'armée israélienne ait eu le courage» de faire «ce sale boulot». «Sinon, nous aurions peut-être continué à subir pendant des mois et des années le terrorisme de ce régime, qui aurait peut-être même fini par se doter de l'arme atomique», a-t-il poursuivi.

Les Occidentaux soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique, ce que Téhéran dément, défendant son droit à un programme nucléaire civil.

«L’avenir de l’Iran est incertain»

Avec ces attaques, Israël en a «largement fini» avec le programme nucléaire iranien, estime Friedrich Merz. «En tout cas, il ne peut pas se poursuivre comme avant.»

Les attaques «ont déjà conduit à ce que ce régime des mollahs soit considérablement affaibli, et il est peu probable qu'il retrouve sa force d'avant», a encore estimé le chef de gouvernement allemand lors d'un autre entretien sur la chaîne Welt TV. «Par conséquent, l'avenir du pays est incertain», a-t-il ajouté.

Interrogé sur une possible implication des Etats-Unis dans ce conflit, le dirigeant allemand qu'il «pourrait y avoir un nouveau développement de la sorte», même s'"il semble qu'il n'y ait pas encore de décision du gouvernement américain". «Cela dépend maintenant aussi beaucoup de la volonté du régime des mollahs de revenir à la table des négociations», a-t-il affirmé.