Israël frappe le site nucléaire de Fordo

Israël a mené lundi une nouvelle attaque contre le site nucléaire iranien de Fordo, enfoui sous une montagne au sud de Téhéran, a rapporté un média local.

Le site iranien de Fordo à nouveau frappé par Israël. ATS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«L'agresseur a de nouveau attaqué le site nucléaire de Fordo», a rapporté l'agence de presse Tasnim, citant un porte-parole de l'autorité de gestion des crises de la province de Qom, où est situé le site.

Ces frappes surviennent au lendemain de frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens, notamment Fordo, ainsi que les sites de Natanz et Ispahan, dans le centre de l'Iran, où l'étendue des dégâts reste à évaluer. Selon le président américain Donald Trump, ces frappes ont infligé des «dégâts monumentaux» aux sites nucléaires iraniens.

L'Iran a condamné l'attaque et promis des représailles. Allié des Etats-Unis, Israël a lancé le 13 juin des attaques de grande ampleur contre l'Iran, visant ses installations nucléaires et de missiles, ainsi que ses chefs militaires et de sécurité.