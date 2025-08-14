  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Israël Le chef de l'armée plaide pour la confiance avec l'exécutif

ATS

14.8.2025 - 22:14

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, dont les relations se sont tendues ces derniers jours avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu, a plaidé jeudi pour plus de «confiance mutuelle» avec le pouvoir exécutif.

Le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, dépose des notes au Mur occidental, le lieu le plus sacré où les Juifs peuvent prier, dans la vieille ville de Jérusalem, le mercredi 5 mars 2025 (archives).
Le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, dépose des notes au Mur occidental, le lieu le plus sacré où les Juifs peuvent prier, dans la vieille ville de Jérusalem, le mercredi 5 mars 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.08.2025, 22:14

«En toute période, mais surtout en temps de guerre, le lien entre l'échelon politique et l'échelon militaire constitue un axe central de la sécurité nationale», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, au cours d'une cérémonie de passation de commandement.

«La confiance mutuelle et une coopération totale sont les clés du succès. La victoire sur le champ de bataille ne dépend pas seulement de la puissance militaire, mais aussi de la cohésion entre les échelons du commandement. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons garantir une victoire décisive. Au coeur de cette unité se trouve la confiance», a-t-il répété.

Depuis deux semaines, des tensions sont apparues au grand jour entre le chef d'état-major et le gouvernement à propos de la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza pour y libérer les otages et vaincre le mouvement islamiste Hamas, dont l'attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre dans le territoire palestinien.

Rappel à l'ordre

Le chef de l'armée, nommé début 2025, et le ministre de la Défense, Israël Katz, se sont également affrontés sur des nominations d'officiers supérieurs. Selon la presse locale, le général Zamir était opposé au plan validé la semaine dernière d'une prise de contrôle de la ville de Gaza, une zone densément peuplée qui échappe pour le moment au contrôle militaire israélien exercé, selon Israël, sur quelque 75% du territoire palestinien, dévasté par 22 mois de guerre.

Plusieurs ministres ont rappelé à l'ordre le général Zamir ces derniers jours. Celui-ci, de son côté, a clairement affirmé son indépendance, disant qu'il continuera de s'exprimer «sans crainte». Le quotidien Haaretz a consacré mercredi un long article à ces tensions, avançant, en citant des sources anonymes à la tête de l'armée, que le cercle rapproché de M. Netanyahu voudrait remplacer le chef d'état-major, considéré comme «trop indépendant», et que ce dernier se sentirait «sous pression».

Selon la radio de l'armée, le Premier ministre reprocherait également au chef de l'armée de recevoir régulièrement des «personnalités qui ne font plus partie du système militaire». Mercredi, le chef de l'armée avait annoncé avoir «approuvé» le plan pour la prise de la ville de Gaza et les camps de déplacés voisins, décidé par le cabinet de Netanyahu.

Les plus lus

Le garçon à l’origine du drame de la piscine des Mélèzes a été retrouvé
Trump à propos de Poutine: de la flatterie à l'agacement
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Piratage de dizaines de milliers de passeports dans des hôtels
Les 800 gardes nationaux prévus pour «nettoyer» Washington sont sur place
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»