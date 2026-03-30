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Israël Le Parlement adopte une loi décriée sur la peine de mort

ATS

30.3.2026 - 20:10

Le Parlement israélien a adopté lundi soir une loi décriée instaurant «la peine de mort pour les terroristes». Un texte qui ne devrait dans les faits s'appliquer qu'à des Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats anti-israéliens.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a voté en faveur du texte (archives).
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a voté en faveur du texte (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.03.2026, 20:10

30.03.2026, 20:13

Cette proposition de loi introduite par l'extrême droite a été adoptée en troisième lecture par 62 voix contre 48. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a voté en faveur du texte.

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