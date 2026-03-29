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«Profonde préoccupation» Israël veut étendre la peine de mort: vive inquiétude en Europe

ATS

29.3.2026 - 23:22

Berlin, Paris, Rome et Londres ont fait part dimanche dans un communiqué conjoint de leur «profonde inquiétude» concernant un projet de loi israélien visant à étendre la peine de mort.

Avec une telle formulation, la peine de mort pourrait s'appliquer à un Palestinien qui tuerait un Israélien, mais en aucun cas à un Israélien qui tuerait un Palestinien. (image d'illustration)
Avec une telle formulation, la peine de mort pourrait s'appliquer à un Palestinien qui tuerait un Israélien, mais en aucun cas à un Israélien qui tuerait un Palestinien. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 23:22

«Nous, ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni, exprimons notre profonde préoccupation au sujet d'un projet de loi qui élargirait de manière significative les possibilités d'imposer la peine de mort en Israël (...)», écrivent-ils dans ce communiqué.

Selon eux, «l'adoption d'un tel texte risquerait de remettre en cause les engagements d'Israël en matière de principes démocratiques». Dès lors, «nous exhortons les décideurs israéliens à la Knesset et au sein du gouvernement à abandonner» ce projet de loi.

Selon ce texte, «quiconque cause intentionnellement ou par indifférence la mort d'un citoyen israélien pour des motifs de racisme ou d'hostilité envers une communauté, et dans le but de nuire à l'Etat d'Israël et à la renaissance du peuple juif dans son pays, sera passible de la peine de mort».

Avec une telle formulation, la peine de mort pourrait s'appliquer à un Palestinien qui tuerait un Israélien, mais en aucun cas à un Israélien qui tuerait un Palestinien.

La peine de mort n'a été appliquée qu'à deux reprises en Israël: en 1948, peu après la création de l'Etat, contre un capitaine de l'armée accusé de haute trahison, et en 1962, lorsque le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann a été pendu.

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