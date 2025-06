Une organisation de premiers secours israélienne a annoncé dimanche avoir pris en charge 16 blessés après des tirs de missiles depuis l'Iran, tandis que la télévision publique diffusait des images d'importants dégâts «dans le centre» d'Israël.

Secouristes à Haïfa après la vague de missiles de l'Iran contre Israël. sda

Keystone-SDA ATS

Les secouristes «prodiguent des soins médicaux et évacuent vers l'hôpital 16 blessés, dont un homme de 30 ans dans un état modéré», indique un communiqué du Magen David Adom, un équivalent israélien de la Croix-Rouge, sans préciser où ces personnes avaient été blessées.

La chaîne publique KAN 11 a diffusé des images d'importants dégâts «dans le centre du pays», sans plus de précisions, montrant un immeuble de plusieurs étages à la façade totalement détruite et plusieurs bâtiments gravement endommagés autour.

«Plusieurs immeubles résidentiels de deux étages ont été gravement endommagés, certains se sont effondrés», a décrit un secouriste du Magen David Adom, Moti Nissan, à propos d'un de sites d'intervention de l'organisation, sans préciser lequel compte tenu des restrictions imposées par la censure militaire.

La police israélienne a dit être déployée sur au moins deux points d'impacts, un à Haïfa (nord) et un à Ness Ziona (au sud de Tel-Aviv).

10 jours de guerre

Israël a lancé le 13 juin une attaque d'une ampleur sans précédent sur l'Iran avec l'ambition affichée d'empêcher le pays de se doter de la bombe atomique, objectif que la République islamique a toujours nié poursuivre.

Son armée a frappé des centaines de sites militaires ou liés au programme nucléaire iranien, décapité l'état-major général des forces armées, et tué une dizaine de scientifiques du nucléaire.

Les tirs de missiles et de drones iraniens ont fait 25 morts en Israël. En Iran, les frappes israéliennes ont fait plus de 400 morts et 3056 blessés, en majorité des civils, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

Les Etats-Unis ont annoncé avoir frappé des sites nucléaires iraniens dans la nuit de samedi à dimanche.

Ces attaques américaines «auront des conséquences éternelles», a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, affirmant que l'Iran se réservait «toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple».