Israël mène une «annexion progressive de facto», dit l'ONU

Une haute responsable de l'ONU a estimé mercredi que les mesures prises par Israël pour renforcer son contrôle sur les zones de Cisjordanie administrées par l'Autorité palestinienne équivalaient à une «annexion progressive de facto».

Un Palestinien repart après avoir été libéré par les troupes israéliennes lors d'un raid militaire dans le village d'Al-Yamoun, à l'ouest de Jénine, en Cisjordanie, le 17 février 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous assistons à une annexion progressive de facto de la Cisjordanie, alors que des mesures unilatérales israéliennes transforment progressivement la réalité sur le terrain», a déclaré Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la question palestinienne.

Depuis le début du mois, Israël a pris une série de mesures visant à accroître son contrôle sur la Cisjordanie, qu'elle occupe depuis 1967, y compris sur des secteurs placés sous le contrôle de l'Autorité palestinienne en vertu des accords israélo-palestiniens d'Oslo, conclus dans les années 1990 et aujourd'hui moribonds.

«Si elles sont mises en œuvre, ces mesures constitueraient une extension dangereuse de l'autorité civile israélienne en Cisjordanie occupée, y compris dans des zones sensibles comme Hébron», a poursuivi Rosemary DiCarlo.

Elle a ajouté craindre «une expansion des colonies en supprimant des obstacles bureaucratiques et en facilitant les achats de terrains ainsi que l'octroi de permis de construire».

Mardi, 85 États membres des Nations unies ont fermement condamné dans une déclaration commune l'adoption par Israël de mesures visant à «étendre (sa) présence illégale» en Cisjordanie.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s'exprimant à New York avant Rosemary DiCarlo a jugé «étonnant que tant de pays affirment que la présence juive dans notre patrie ancestrale viole le droit international».

«Aucune autre nation, nulle part ailleurs dans le monde, n'a un droit plus fort que notre droit historique et attesté sur la terre de la Bible», a-t-il aussi dit.