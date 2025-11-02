Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé avait fait état la veille de quatre personnes tuées dans une frappe israélienne.

Israel Katz, lors d’une rencontre avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth au Pentagone, le 18 juillet 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'engagement du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah et le chasser du sud du Liban doit être pleinement tenu», a déclaré dans un communiqué le ministre israélien, affirmant que le groupe pro-iranien «joue avec le feu» et que «le président libanais traîne des pieds».

«L'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée. Nous ne tolèrerons aucune menace contre les habitants du nord» d'Israël, a-t-il ajouté.