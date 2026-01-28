Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réussi à réunir une majorité au Parlement mercredi soir pour faire passer en première lecture le projet de loi de finances 2026.

A la tête d'un gouvernement minoritaire depuis l'été, M. Netanyahu, avait déclaré être «inquiet» mardi à l'approche de ce vote pour lequel il avait besoin d'aller récupérer les voix de députés ultra-orthodoxes ayant quitté le gouvernement en juillet.

«La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, ce sont des élections (et ce serait) une erreur de les tenir maintenant», avait-il dit, alors qu'un échec à faire voter le budget avant le 31 mars entraînerait automatiquement la dissolution de la Chambre et la tenue de législatives avant le terme de la législature, en novembre.

La Knesset, qui compte 120 députés, a approuvé la loi de finances en première lecture par 62 voix pour, 55 élus ayant voté contre.

Sur fond d'intenses tractations politiques ces derniers jours, Shass, le grand parti ultra-orthodoxe séfarade a voté le budget en première lecture, ainsi que certains élus ultra-orthodoxes ashkénazes, offrant ainsi un répit au Premier ministre.

Les partis ultra-orthodoxes, qui ont quitté le gouvernement mais refusent pour l'instant de la faire tomber, ont menacé de ne pas voter la loi de finances si M. Netanyahu ne tient pas sa promesse de faire voter une loi qui permettrait à leurs électeurs d'échapper au service militaire.

Une telle «loi de désertion», comme l'appellent ceux qui s'y opposent, se heurte à la volonté de la base électorale de M. Netanyahu et de celle d'une large majorité d'Israéliens après plus de deux ans de guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.

La date du vote du budget en seconde et troisième lecture n'a pas été annoncée. D'ici là, M. Netanyahu devra trouver un compromis pour s'assurer du vote des élus ultra-orthodoxes.

Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, M. Netanyahu, qui a eu 76 ans en octobre et cumule plus de 18 années à la tête du gouvernement israélien, a déjà l'investiture de son parti, qu'il compte mener aux prochaines élections.