  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Israël Netanyahu obtient une majorité pour le budget

ATS

29.1.2026 - 00:17

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réussi à réunir une majorité au Parlement mercredi soir pour faire passer en première lecture le projet de loi de finances 2026.

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu reacts during the funeral of Israeli hostage Ran Gvili, whose remains were brought back to Israel, in the southern town of Meitar on Wednesday, Jan. 28, 2026.(Chaim Goldberg/Pool Photo via AP)
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu reacts during the funeral of Israeli hostage Ran Gvili, whose remains were brought back to Israel, in the southern town of Meitar on Wednesday, Jan. 28, 2026.(Chaim Goldberg/Pool Photo via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.01.2026, 00:17

A la tête d'un gouvernement minoritaire depuis l'été, M. Netanyahu, avait déclaré être «inquiet» mardi à l'approche de ce vote pour lequel il avait besoin d'aller récupérer les voix de députés ultra-orthodoxes ayant quitté le gouvernement en juillet.

«La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, ce sont des élections (et ce serait) une erreur de les tenir maintenant», avait-il dit, alors qu'un échec à faire voter le budget avant le 31 mars entraînerait automatiquement la dissolution de la Chambre et la tenue de législatives avant le terme de la législature, en novembre.

La Knesset, qui compte 120 députés, a approuvé la loi de finances en première lecture par 62 voix pour, 55 élus ayant voté contre.

Sur fond d'intenses tractations politiques ces derniers jours, Shass, le grand parti ultra-orthodoxe séfarade a voté le budget en première lecture, ainsi que certains élus ultra-orthodoxes ashkénazes, offrant ainsi un répit au Premier ministre.

Les partis ultra-orthodoxes, qui ont quitté le gouvernement mais refusent pour l'instant de la faire tomber, ont menacé de ne pas voter la loi de finances si M. Netanyahu ne tient pas sa promesse de faire voter une loi qui permettrait à leurs électeurs d'échapper au service militaire.

Une telle «loi de désertion», comme l'appellent ceux qui s'y opposent, se heurte à la volonté de la base électorale de M. Netanyahu et de celle d'une large majorité d'Israéliens après plus de deux ans de guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.

La date du vote du budget en seconde et troisième lecture n'a pas été annoncée. D'ici là, M. Netanyahu devra trouver un compromis pour s'assurer du vote des élus ultra-orthodoxes.

Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, M. Netanyahu, qui a eu 76 ans en octobre et cumule plus de 18 années à la tête du gouvernement israélien, a déjà l'investiture de son parti, qu'il compte mener aux prochaines élections.

Les plus lus

Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !
Climat: les habitants d'une petite île des Caraïbes font plier les Pays-Bas
France: le devoir conjugal, c'est fini!
Les Italiennes se sont recueillies devant «Le Constellation»
«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis
Trente morts aux États-Unis à cause du froid polaire