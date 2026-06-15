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Israël Netanyahu sera candidat aux prochaines législatives

ATS

15.6.2026 - 20:53

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il comptait se présenter aux élections législatives prévues d'ici la fin de l'année, alors qu'il fait face à des critiques concernant sa gestion de la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé à Jérusalem qu'il sera candidat aux élections législatives prévues d'ici la fin de l'année.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé à Jérusalem qu'il sera candidat aux élections législatives prévues d'ici la fin de l'année.
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 20:53

15.06.2026, 20:58

«Je vais me présenter aux élections et j'ai l'intention de gagner», a déclaré le dirigeant chevronné lors d'une conférence de presse, sa première prise de parole depuis que Washington et Téhéran ont conclu un accord visant à mettre fin à la guerre dans la région.

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