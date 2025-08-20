Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60'000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza. Israël a également approuvé un projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie occupée.

Le cabinet de sécurité présidé par Benjamin Netanyahu a approuvé début août un plan pour s'emparer de la ville de Gaza et de camps de réfugiés du centre du territoire, considérés comme les derniers bastions du Hamas, prendre le contrôle sécuritaire de toute la bande de Gaza et libérer les otages qui y sont toujours retenus.

Ces derniers – 49 dont 27 morts selon l'armée – ont été enlevés lors de l'attaque du Hamas contre l'Etat hébreu le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre.

Feu vert au «plan d'attaque»

Mercredi, la Défense civile locale a fait état de 21 Palestiniens tués par des frappes et tirs israéliens dans la bande de Gaza affamée, assiégée et ravagée par la guerre.

M. Katz «a approuvé le plan d'attaque de l'armée à Gaza-ville», a indiqué son ministère. Il a également «approuvé l'émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires», environ 60'000 hommes.

La réserve – comme la conscription – est un sujet politique majeur en Israël, où les ultra-orthodoxes en sont exemptés et refusent catégoriquement tout changement, alors que de plus en plus d'Israéliens exigent leur participation à l'effort de guerre.

«Progressive et ciblée»

Depuis plus d'une semaine, l'armée israélienne, qui s'est emparée des trois quarts du territoire palestinien en plus de 22 mois de guerre, a intensifié ses frappes et opérations dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire. Les quartiers périphériques voisins de Zeitoun et Sabra y sont la cible d'intenses bombardements, selon des habitants.

«Nous avons commencé des opérations préliminaires pour l'attaque. Nos forces sont en périphérie de la ville. Nous allons créer les conditions pour ramener les otages», a déclaré mercredi le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, à la télévision. L'opération «continuera jusqu'en 2026», selon la radio militaire israélienne.

Le président français Emmanuel Macron a estimé mercredi que l'offensive militaire préparée par Israël «ne peut conduire qu'à un véritable désastre pour les deux peuples», palestinien et israélien.

Habitants en fuite

De nombreux habitants ont fui Zeitoun et d'autres quartiers orientaux vers l'ouest de la ville et plus au sud, selon des témoins.

L'armée israélienne «a détruit la plupart des bâtiments à Zeitoun et poussé à la fuite des milliers de personnes», a dit Anis Dalloul, 64 ans, réfugié dimanche dans un autre secteur. «Nous avons peur que (l'armée) occupe la ville et d'être déplacés à nouveau». Mostafa Qazaat, chef du comité d'urgence de la municipalité de Gaza, a confirmé la fuite «d'un grand nombre» d'habitants.

Le Patriarcat latin de Jérusalem a fait état de rapports «indiquant que plusieurs quartiers à proximité» de la paroisse de la Sainte Famille «ont reçu des ordres d'évacuation». «Le bruit et l'impact des bombardements se rapprochent dangereusement du complexe paroissial.»

Dans le sud du territoire, l'armée israélienne a affirmé mercredi avoir tué une dizaine de combattants du Hamas en repoussant une attaque de sa branche armée, qui assure elle avoir tué un nombre indéterminé de soldats israéliens.

Proposition de trêve

Lundi, le Hamas a annoncé avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs -Egypte, Qatar et Etats-Unis- pour une trêve de 60 jours assortie de la libération des otages en deux étapes. Israël n'a pas réagi formellement jusque-là, mais une source gouvernementale a affirmé que le gouvernement n'avait «pas changé» de politique et continuait «d'exiger la libération» de tous les otages «conformément aux principes fixés par le cabinet pour mettre fin à la guerre».

La proposition, basée sur un précédent plan américain, prévoit une trêve de 60 jours, la remise de 10 otages vivants et des dépouilles de 18 otages décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens, ainsi que l'entrée de plus d'aide humanitaire, selon des sources du Hamas et du Jihad Islamique.

Les captifs restants seraient libérés lors d'un deuxième échange, dans le délai de la trêve, durant laquelle doivent se tenir des négociations en vue d'un cessez-le-feu permanent.

Poursuite de la colonisation

Faisant fi des protestations internationales, Israël a aussi approuvé mercredi un projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie occupée, qui empêcherait la création d'un éventuel Etat palestinien avec une continuité territoriale.

L'Autorité palestinienne a fustigé une décision qui va selon elle faire de ce territoire une «véritable prison». Ce projet «compromet les perspectives de mise en oeuvre de la solution à deux Etats (...) en fragmentant l'unité géographique et démographique de l'Etat palestinien», selon elle.

L'Autorité y voit un nouveau «crime de colonisation» et une nouvelle étape de «l'annexion progressive de la Cisjordanie». L'accord israélien au projet «nécessite une reconnaissance urgente de l'Etat de Palestine», souligne le ministère palestinien des affaires étrangères.