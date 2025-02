Israël a retardé samedi la libération des prisonniers palestiniens attendue dans la foulée de celle de six otages israéliens à Gaza, ont indiqué à l'AFP des sources israéliennes, sans donner d'indication sur la raison ni la durée de ce report.

Keystone-SDA ATS

«Le Premier ministre (Benjamin Netanyahu) tiendra ce soir une consultation à caractère sécuritaire», a indiqué une source officielle.

«En ce qui concerne le retard dans la libération, une fois que cette consultation (...) sera achevée, une décision sera prise à propos des prochaines étapes» de l'accord de trêve avec le Hamas, a indiqué une source israélienne.

Quelque 620 Palestiniens incarcérés par Israël doivent être libérés samedi, selon des données fournies par le Club des prisonniers, une ONG palestinienne de défense des détenus.

La plupart d'entre eux doivent revenir dans la bande de Gaza où 455 ont été arrêtés après l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël.

Dans le cadre de l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier, le premier échange d'otages contre des prisonniers avait été retardé de plusieurs heures ce jour-là.

Aucune raison particulière n'a été avancée samedi pour expliquer le report.

Violation «cruelle» du cessez-le-feu

La veille, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait juré de faire payer au Hamas le prix fort de sa violation «cruelle» du cessez-le-feu, après avoir affirmé que l'un des corps remis par le Hamas n'était pas celui de l'otage israélienne Shiri Bibas comme annoncé, mais celui d'une femme de Gaza.

Symbole du drame des otages, cette mère de famille avait été prise en otage le 7 octobre 2023 avec ses deux fils Kfir et Ariel, alors âgés de huit mois et demi et quatre ans.

Après l'examen des dépouilles des deux petits frères, l'armée israélienne a déclaré qu'ils avaient été «tués de sang froid par des terroristes», ce qui a profondément choqué l'opinion israélienne et ajouté à l'émotion partagée autour du monde. Le Hamas a démenti ces accusations samedi.

La dépouille de Shiri Bibas a finalement été restituée dans la nuit de vendredi à samedi.