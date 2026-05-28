L'ambassadeur israélien à l'ONU a annoncé jeudi la suspension des relations avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, dénonçant ainsi la décision pas encore publique d'inscrire Israël sur la «liste noire» liée aux violences sexuelles lors des conflits.

La mission israélienne a précisé que cela signifiait le «gel» de ses relations avec le bureau du secrétaire général jusqu'à la fin du mandat d'Antonio Guterres le 31 décembre 2026. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

«Nous en avons fini avec ce secrétaire général», a déclaré Danny Danon dans un message vidéo posté sur X. La mission israélienne a précisé que cela signifiait le «gel» de ses relations avec le bureau du secrétaire général jusqu'à la fin du mandat d'Antonio Guterres le 31 décembre 2026.

«Nous avons vu les commentaires. De notre côté, la porte du secrétaire général reste ouverte», a réagi auprès de l'AFP son porte-parole Stéphane Dujarric.

The UN added Israel to a blacklist of perpetrators of sexual violence in conflict. We are done with the Secretary-General's lies. Equating the democratic State of Israel with Hamas terrorists is a new low. Israel protects its citizens while Hamas massacres, rapes, and kidnaps. pic.twitter.com/TzvsGcA5Wh — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2026

Les relations entre l'ONU et Israël – Etat créé par une résolution des Nations unies votée en 1947 – sont notoirement difficiles et au plus bas depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque sans précédent du Hamas palestinien qui a déclenché la guerre à Gaza.

Les autorités israéliennes reprochent en particulier au secrétaire général et à d'autres responsables onusiens d'avoir sévèrement critiqué les représailles israéliennes à Gaza et Antonio Guterres avait été déclaré «persona non grata» en Israël en 2024. Israël accuse de son côté des employés de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) d'avoir participé à l'attaque du 7-Octobre.

«Scandaleux»

«La décision de mettre Israël sur la liste noire et nous accuser d'utiliser les violences sexuelles comme arme de guerre est scandaleuse», a martelé jeudi Danny Danon, accusant le secrétaire général de mettre au même niveau le Hamas et Israël.

L'ambassadeur fait référence à un rapport du secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, qui n'a pas encore été rendu public mais qui est toujours présenté avant publication aux Etats concernés.

En août dernier, le rapport annuel avait prévenu qu'Israël pourrait être ajouté à la liste des parties suspectées ou responsables de violences sexuelles en situation de conflits armés, liste où se trouve déjà le Hamas.

L'ONU avait alors évoqué des «informations crédibles» de violences sexuelles commises par les forces de sécurité israéliennes contre des détenus palestiniens dans des prisons et autres centres de détention, mettant en avant un refus d'accès des inspecteurs de l'ONU.

«Nous avons invité les représentants de l'ONU à venir en Israël inspecter ces accusations ridicules, ils ont choisi de ne pas venir, ils ont choisi de continuer avec la campagne contre Israël», a déclaré Danny Danon.