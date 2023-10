Des dizaines de milliers de soldats israéliens poursuivaient lundi leur déploiement dans les régions désertiques près de la bande de Gaza pour tenter d'en reprendre le contrôle après l'attaque du Hamas. Les combats ont fait plus de 1100 morts au total depuis samedi.

Cherchant à reprendre la main après cet assaut surprise de grande ampleur, les forces israéliennes continuent à traquer les membres du Hamas dans le sud d'Israël, où plus de 100'000 réservistes ont été massés, selon un porte-parole de l'armée. Elles poursuivent aussi leurs frappes aériennes contre des cibles à Gaza, où de nouveaux bâtiments ont été détruits.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a mis en garde contre une guerre «longue et difficile». Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque et 2150 ont été blessés, a annoncé l'armée israélienne lundi matin. Dans la bande de Gaza sous le contrôle du Hamas depuis 2007, 413 Palestiniens, dont 78 enfants, ont perdu la vie et 2300 ont été blessés, selon les autorités locales dimanche.

Traquer «les terroristes partout»

«L'ennemi est encore sur le terrain» en Israël, a déclaré dimanche soir le porte-parole de l'armée israélienne: «Nous renforçons nos forces surtout près de Gaza et nettoyons la zone». Il a promis de traquer «les terroristes partout où ils seront».

L'armée israélienne estime à un millier le nombre de combattants du Hamas ayant participé à «l'invasion d'Israël», a déclaré un porte-parole sur le réseau social X (ex-Twitter). Elle s'efforce aussi de sauver les otages israéliens encore «en nombre» à Gaza, «des femmes, des enfants, des nouveau-nés, des personnes âgées et des handicapés», a-t-il ajouté.

Selon le bureau de presse du gouvernement (GPO), le Hamas a fait «plus de 100 prisonniers». «Des civils et des soldats sont aux mains de l'ennemi: c'est le temps de la guerre», a affirmé le chef de l'armée israélienne, Herzi Halevi.

«Plusieurs» Américains ont été tués dans l'offensive du Hamas, selon un responsable américain, de même que dix Népalais et des ressortissants d'autres pays, parmi lesquels une Française. Le ministère canadien des affaires étrangères a fait état «du décès d'un Canadien et de la disparition de deux autres».

«Le pire jour»

«Ce qui s'est passé est sans précédent en Israël», a reconnu M. Netanyahou. Jonathan Panikoff, directeur de l'initiative Scowcroft pour la sécurité au Moyen-Orient, note qu'"Israël a été pris de court par cette attaque sans précédent» et «beaucoup d'Israéliens ont du mal à comprendre comment cela a pu se produire».

«C'est de loin le pire jour de l'histoire d'Israël. Jamais auparavant autant d'Israéliens n'avaient été tués en une seule fois», a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne.

Un ancien soldat israélien a déclaré que la guerre israélo-arabe de 1973, qui reste un traumatisme national en Israël, était «peu de chose» comparée au raid du Hamas de samedi, ajoutant qu'il s'agissait d'un «très grave échec». L'offensive du Hamas a été lancée 50 ans et un jour après cette guerre qui avait pris Israël totalement par surprise et fait 2600 morts du côté israélien en trois semaines de combats.

Aide américaine

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir déclenché cette opération et tiré plus de 5000 roquettes vers Israël pour «mettre fin aux crimes de l'occupation». Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, un territoire palestinien, et la partie orientale de Jérusalem, et impose un blocus à Gaza depuis 2007.

Israël a suspendu les livraisons d'électricité, de nourriture et de biens vers le territoire palestinien.

Les Etats-Unis ont commencé dimanche à envoyer de l'aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions et à rapprocher leur groupe aéronaval en Méditerranée.

Lors d'un appel avec M. Netanyahou dimanche, le président américain Joe Biden a promis «le soutien total à son gouvernement et au peuple israélien», selon un communiqué de la Maison-Blanche. Il a annoncé qu'"une aide supplémentaire pour les forces armées israéliennes est désormais en route pour Israël et que davantage va suivre dans les prochains jours».

