La police israélienne a annoncé lundi l'arrestation de deux personnes, dont l'une est selon le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, un proche du Premier ministre, dans le cadre de l'affaire dite du «Qatargate».

Selon plusieurs médias, M. Netanyahu devrait lui aussi être entendu comme témoin par la police (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les médias israéliens ont identifié les deux hommes comme étant Yonatan Urich et Eli Feldstein, deux proches conseillers du premier ministre et présumés liés à ce qui a été surnommé en Israël le «Qatargate».

Dans cette affaire, des proches du premier ministre sont soupçonnés par le Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, d'avoir reçu des pots-de-vin en provenance du Qatar.

«Suite à une enquête menée par l'Unité Nationale des Enquêtes Internationales (Yahbal)... deux suspects ont été arrêtés aujourd'hui pour être interrogés», a annoncé la police dans un communiqué, précisant que l'affaire était soumise au secret à la demande de la justice.

Les médias israéliens ont également rapporté qu'un journaliste et un homme d'affaires avaient été convoqués pour être interrogés dans cette affaire.

Selon plusieurs médias, M. Netanyahu devrait lui aussi être entendu comme témoin par la police.

Le bureau du premier ministre n'a pas répondu aux demandes de confirmation de l'AFP.

Le Qatar, un Etat du Golfe qui n'entretient aucune relation diplomatique avec Israël et accueille depuis longtemps les dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas, est aussi médiateur pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Lien suspecté avec un limogeage

«L'arrestation brutale de Yonatan Urich marque un nouveau niveau de bassesse dans la chasse politique visant à renverser un premier ministre de droite et empêcher le licenciement du chef du Shin Bet», a affirmé le Likoud dans un communiqué.

Il y a deux semaines, le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité la proposition de M. Netanyahu de limoger le chef du Shin Bet, Ronen Bar. Mais à la suite de recours, la Cour suprême a suspendu ce limogeage jusqu'à leur examen d'ici au 8 avril.

En dépit de cette décision, Benjamin Netanyahu a choisi lundi l'ex-commandant de la marine Eli Sharvit comme nouveau chef du Shin Bet.

La procureure générale de l'Etat, Gali Baharav-Miara, contre laquelle le gouvernement a engagé une procédure de destitution, avait émis des réserves sur la révocation de Ronen Bar.

Lundi, le Likoud a lié les enquêtes sur le Qatargate à des tentatives d'empêcher les licenciements de M. Bar et Mme Baharav-Miara, déclarant que «depuis des semaines, la procureure générale et le chef du Shin Bet mènent des enquêtes sans fondement sous le couvert d'un ordre de non-publication, tentant d'empêcher le licenciement du chef du Shin Bet tout en utilisant Urich et d'autres comme de la chair à canon».

Le Shin Bet avait annoncé en mars avoir commencé à enquêter sur des proches de M. Netanyahu dans le cadre de cette affaire, en interdisant la publication de tout détail.