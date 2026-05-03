Israël a approuvé dimanche un contrat de plusieurs milliards d'euros avec les États-Unis pour l'acquisition de deux nouveaux escadrons de chasseurs-bombardiers, qui va, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, renforcer la «supériorité aérienne écrasante» du pays.

Le contrat prévoit la livraison d'un escadron d'avions de combat furtifs F-35 (photo) produits par Lockheed Martin, ainsi que d'un second escadron de F-15IA issus des ateliers de Boeing, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. KEYSTONE

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Cet achat massif intervient dans un climat de tensions extrêmes avec l'Iran et de poursuite des hostilités avec le Hezbollah au Liban.

Le contrat prévoit la livraison d'un escadron d'avions de combat furtifs F-35 produits par Lockheed Martin, ainsi que d'un second escadron de F-15IA issus des ateliers de Boeing, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Ce projet d'acquisition constitue le pilier du plan stratégique «Bouclier d'Israël» destiné à permettre à l'armée israélienne de disposer «de la puissance nécessaire pour agir partout, à tout moment», selon le ministre de la Défense, Israël Katz.

Le F-35, un projet commun entre les États-Unis et plusieurs de ses alliés, est l'un des avions militaires les plus avancés au monde. L'armée de l'air israélienne dispose déjà de plusieurs dizaines de ces appareils.

Ce contrat va renforcer la «supériorité aérienne écrasante» d'Israël, a salué M. Netanyahu. «Nos pilotes peuvent atteindre n'importe quel point du ciel iranien», a-t-il ajouté dimanche dans une déclaration filmée.

Souveraineté industrielle

Au-delà du renforcement de l'alliance avec Washington, M. Netanyahu a esquissé un virage stratégique vers une souveraineté industrielle accrue.

Il s'est ainsi engagé à injecter 350 milliards de shekels (environ 92,8 milliards de francs) sur la prochaine décennie pour encourager la fabrication nationale d'armements de pointe et de ses propres avions de combat, afin de réduire la dépendance historique d'Israël envers les fournisseurs étrangers.

L'armée de l'air israélienne a joué un rôle central dans la guerre à Gaza, menant l'une des campagnes de bombardements les plus intenses de l'histoire récente, qui a ravagé le territoire palestinien. Israël a également mené deux guerres contre l'Iran depuis juin 2025, au cours desquelles sa puissance aérienne a été utilisée pour des frappes de longue portée en profondeur sur le territoire iranien.

Les dépenses militaires israéliennes n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la guerre de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023, un conflit qui s'est étendu dans la région mobilisant Israël sur plusieurs fronts.

Le projet d'achat d'avions de combat intervient quelques mois après l'adoption du budget 2026, qui prévoit une enveloppe de plus de 41 milliards d'euros pour la défense, le montant le plus élevé de l'histoire du pays.