Israël se concentre désormais sur deux missions, «désarmer le Hamas et démilitariser Gaza», après le retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre, a déclaré mardi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La situation reste très difficile dans la bande de Gaza (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Comme je l'ai indiqué au président» américain Donald Trump, sous la pression duquel un cessez-le-feu a été conclu dans la bande de Gaza en vue d'une fin durable de la guerre, «il n'y a qu'une seule alternative: soit la voie de la facilité, soit la voie de la difficulté. Mais dans tous les cas, nous y parviendrons», a-t-il a ajouté lors d'une conférence de presse à Jérusalem.