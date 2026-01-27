  1. Clients Privés
Bande de Gaza Israël veut désormais «désarmer le Hamas et démilitariser Gaza»

ATS

27.1.2026 - 20:28

Israël se concentre désormais sur deux missions, «désarmer le Hamas et démilitariser Gaza», après le retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre, a déclaré mardi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La situation reste très difficile dans la bande de Gaza (archives).
La situation reste très difficile dans la bande de Gaza (archives).
sda

Keystone-SDA

27.01.2026, 20:28

«Comme je l'ai indiqué au président» américain Donald Trump, sous la pression duquel un cessez-le-feu a été conclu dans la bande de Gaza en vue d'une fin durable de la guerre, «il n'y a qu'une seule alternative: soit la voie de la facilité, soit la voie de la difficulté. Mais dans tous les cas, nous y parviendrons», a-t-il a ajouté lors d'une conférence de presse à Jérusalem.

