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Guerre au Moyen-Orient Israël veut «ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre»

ATS

23.4.2026 - 19:09

Israël est «prêt» à reprendre la guerre contre l'Iran. L'Etat hébreu attend le feu vert des Etats-Unis de Donald Trump pour «ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre», a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz dans un message vidéo diffusé jeudi.

Israël Katz, ministre de la Défense (extrême droite), prône l'expulsion des Palestiniens de Gaza et l'annexion de la Cisjordanie (archives).
Israël Katz, ministre de la Défense (extrême droite), prône l'expulsion des Palestiniens de Gaza et l'annexion de la Cisjordanie (archives).
AFP

Keystone-SDA

23.04.2026, 19:09

L'armée israélienne «est prête, tant sur le plan défensif qu'offensif, et les cibles (en Iran) ont été désignées», a affirmé M. Katz.

«Nous attendons le feu vert des Etats-Unis – avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Khamenei», a-t-il ajouté en référence à Mojtaba Khamenei, nommé guide suprême pour succéder à son père Ali Khamenei tué le 28 mars, mais aussi «pour ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre».

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