Déluge de feu sur l’Iran : les États-Unis et Israël frappent les grandes villes du pays

Le ministère israélien de la Défense a annoncé samedi matin avoir lancé une « frappe préventive » contre l’Iran, alors que les sirènes d’alerte retentissaient à Jérusalem et que les habitants du pays recevaient sur leurs téléphones une notification signalant une «alerte extrêmement grave». Selon les médias américains, les États‑Unis participeraient à l’opération.

Israel is currently striking Iran's capital, Tehran.

Agence France-Presse, Keystone-ATS Basile Mermoud

«L'Etat d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran afin d’éliminer les menaces pesant sur l’État d'Israël», indique un communiqué du ministère de la Défense sans plus de précision sur la nature ou l'ampleur de cette opération militaire

«En conséquence, une attaque de missiles et de drones contre l'État d’Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat», ajoute le texte, annonçant l'instauration d'un «état d'urgence spécial et immédiat dans tout le pays».

Deux fortes détonations ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l'AFP, quelques temps après que deux panaches d'une épaisse fumée ont commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale iranienne.

En Israël, le ministère des Transports a annoncé la fermeture «de l'espace aérien israélien aux vols civils» et demandé aux voyageurs «de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu'à nouvel ordre».

Depuis le début des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran ces dernières semaines, Israël insiste pour inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien de l'Iran aux groupes armes de la région, comme les rebelles Houthis du Yémen, le mouvement islamiste libanais Hezbollah ou le Hamas palestinien.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, partisan de l'option militaire contre Téhéran, présente depuis vingt ans la République islamique comme une menace existentielle pour Israël.

Les Etats-Unis ont privilégié la voie diplomatique ces dernières semaines, tout en maintenant la pression militaire sur Téhéran avec le déploiement d'une importante force aéro-navale dans le Golfe et l'envoi en Méditerranée du plus gros porte-avions du monde, le Gerald Ford.

Selon le New York Times, des responsables américains ont depuis confirmé que les États‑Unis participent aux frappes contre l’Iran

En juin 2025, Israël et l'Iran se sont livré une guerre de 12 jours, déclenchée par une attaque sans précédent d'Israël ayant visé en premier lieu le commandement militaire iranien ainsi que les lanceurs de missiles et les installations du programme nucléaire. Les Etats-Unis s'étaient joints à l'offensive de leur allié en frappant trois sites nucléaires iraniens.

Panaches de fumée à Téhéran

Des détonations ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l'AFP, peu de temps après que le ministère israélien de la Défense a annoncé avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran.

«Le type d'explosions suggère qu'il s'agit d'une attaque de missiles», a indiqué l'agence de presse Fars, sans plus de précisions dans l'immédiat.

Ces deux fortes détonations ont été entendues par des journalistes de l'AFP quelques temps après que deux panaches d'une épaisse fumée avaient commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale iranienne.

L'agence de presse Isna indique qu'un des panaches de fumée se dégage des alentours du quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême et la présidence, situés dans le centre de Téhéran.

En Iran, les appels téléphoniques ne fonctionnent plus, et la connexion internet est très instable, selon un journaliste de l'AFP. L'ambassade du Pakistan en Iran a appelé samedi ses ressortissants à éviter tout «voyage non essentiel» dans le pays.