«Très mal à l'aise» Israël bombarde le Qatar et met Trump dans l’embarras

ATS

9.9.2025 - 20:46

La frappe israélienne contre des responsables du Hamas à Doha, sur le territoire du Qatar, a rendu Donald Trump «très mal à l'aise», a assuré mardi la Maison Blanche, ajoutant que Washington avait prévenu son allié qatari.

La frappe israélienne contre des responsables du Hamas à Doha a rendu Donald Trump «très mal à l'aise».
La frappe israélienne contre des responsables du Hamas à Doha a rendu Donald Trump «très mal à l'aise».
ats

Keystone-SDA

09.09.2025, 20:46

«Bombarder unilatéralement au Qatar, une nation souveraine et un allié proche des Etats-Unis qui travaille dur, avec courage, et qui prend des risques, pour négocier vers la paix, ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique», a déclaré Karoline Leavitt à la presse.

«Le président voit le Qatar comme un allié de poids, un ami des Etats-Unis, et est très mal à l'aise avec le lieu de l'attaque» israélienne, a-t-elle ajouté. Israël et le Qatar sont deux proches alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient.

«L'administration Trump a été notifiée ce matin (mardi) par l'armée américaine» de l'attaque israélienne à venir, a-t-elle déclaré au cours d'un point-presse. «Le président Trump a immédiatement ordonné à l'émissaire (Steve) Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait.»

Le Hamas frappé. Israël lance un déluge de bombes sur le Qatar !

Le Hamas frappéIsraël lance un déluge de bombes sur le Qatar !

Interrogée sur le sujet, la porte-parole de la Maison Blanche a refusé de préciser si Israël avait prévenu les Etats-Unis de son intention de conduire des frappes à Doha ou si l'armée américaine l'avait appris par ses propres moyens. Une haute responsable de la Maison Blanche avait pourtant, plus tôt dans la journée, assuré à l'AFP que Washington avait été prévenu par Israël.

Après le bombardement, Donald Trump s'est entretenu à la fois avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a précisé la porte-parole de l'exécutif américain.

Le président américain a assuré aux dirigeants du Qatar «qu'une telle chose ne se reproduirait pas sur leur sol», a ajouté la porte-parole. «Cependant, éliminer le Hamas, qui a profité de la misère de ceux qui vivent à Gaza, constitue un but louable», a également déclaré Karoline Leavitt depuis le podium de la Maison Blanche.

Les Etats-Unis disposent à Doha d'une base militaire. L'ambassade américaine sur place avait appelé mardi ses ressortissants dans le pays à «rester à l'abri» après la frappe israélienne.

«Un désastre à venir». Les habitants de Gaza-ville invités à évacuer vers une «zone humanitaire»

«Un désastre à venir»Les habitants de Gaza-ville invités à évacuer vers une «zone humanitaire»

