Gaza Israël intensifie ses préparatifs en vue d'une nouvelle offensive

ATS

2.9.2025 - 13:57

Israël intensifie mardi ses préparatifs militaires en réintégrant dans ses rangs des milliers de réservistes en vue d'une nouvelle offensive annoncée sur la ville de Gaza après près de deux années de guerre contre le Hamas palestinien.

La guerre dure depuis près de deux ans.
La guerre dure depuis près de deux ans.
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 13:57

02.09.2025, 14:03

L'armée israélienne se prépare «sur le plan logistique et opérationnel à des opérations de combat étendues et à la mobilisation massive de réservistes», indique un communiqué militaire alors que selon plusieurs médias israéliens, les réservistes d'une première vague de 40'000 rappelés sont en train de regagner leurs unités.

«Les troupes suivent une série d'entraînements au combat à la fois en milieu urbain et en terrain vague pour améliorer leur préparation aux missions à venir», ajoute l'armée, à l'heure où les frappes israéliennes se poursuivent sur la bande de Gaza. Selon la Défense civile du territoire, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas depuis que le mouvement islamiste a pris le pouvoir à Gaza en 2007, 56 personnes ont été tuées mardi dans des bombardements israéliens.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit se renseigner tout en rappelant qu'il lui était très difficile de réunir des informations sans l'horaire et les coordonnées précises des faits rapportés. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et les informations des différentes parties.

Mais des images tournées par une journaliste de l'AFP à Tel el-Hawa, quartier du sud de Gaza-ville montrent des secouristes du Croissant-Rouge sortir des décombres le corps sans vie d'une petite fille, entièrement recouvert de poussière.

Comme trois quarts des Etats. La Belgique reconnaîtra la Palestine à l'ONU en septembre

Comme trois quarts des EtatsLa Belgique reconnaîtra la Palestine à l'ONU en septembre

«Réveillés au bruit des bombardements»

«Nous dormions dans nos maisons et soudain nous nous sommes réveillés au bruit des bombardements et des destructions et avons trouvé la plupart de nos voisins assassinés et blessés», a déclaré à l'AFP Sanaa al-Dreimli, une voisine.

Malgré une pression croissante, tant à l'étranger qu'au sein de la population israélienne, pour mettre fin à la guerre, qui a entraîné un désastre humanitaire dans la bande de Gaza, le gouvernement israélien a ordonné à l'armée de lancer une nouvelle offensive sur Gaza-ville, dans le but affiché d'y anéantir le Hamas et de récupérer les otages encore détenus dans le petit territoire côtier assiégé.

L'armée a affirmé le 27 août que l'évacuation de Gaza-ville était «inévitable» en vue de cette offensive. Les Nations unies estiment qu'environ un million de personnes vivent dans la ville de Gaza et ses environs, où une famine a été déclarée.

En approuvant fin août les plans militaires pour la conquête de Gaza, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, avait autorisé la mobilisation d'environ 60'000 réservistes. Alors que l'école a juste repris lundi en Israël, nombre de ces réservistes quittent leur vie, leur famille et leur travail pour la quatrième ou cinquième fois depuis le début de la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Cette attaque a entraîné la mort de 1219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées le 7-Octobre, 47 restent retenues à Gaza dont 25 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 63.633 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués.

Proche-Orient. La flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause du vent

Proche-OrientLa flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause du vent

