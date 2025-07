Le satellite de télécommunication israélien Dror 1 a été lancé avec succès depuis Cap Canaveral (Floride), à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, a annoncé dimanche Israel Aerospace Industries (IAI) dans un communiqué.

Une fusée Falcon 9 de l’entreprise SpaceX décolle depuis Cape Canaveral, aux Etats-Unis (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Israel Aerospace Industries (IAI) a lancé avec succès le satellite de communication national israélien ‹Dror 1› dans l'espace», a déclaré l'entreprise publique aéronautique, qui parle du satellite le plus avancé jamais construit en Israël.

Le satellite de communication Dror-1, au coût estimé à environ 200 millions de dollars (171 millions d'euros), doit assurer les besoins en communications d'Israël pour au moins les 15 années à venir et contribuer à «préserver les capacités stratégiques nationales du pays», affirme Boaz Levy, le PDG et président d'IAI.

En septembre 2016, un lanceur Falcon 9 de SpaceX, société du milliardaire américain Elon Musk, avait explosé au cours d'un essai au sol sur un pas de tir de Cap Canaveral (Floride), provoquant la destruction du satellite israélien de télécommunications Amos-6.

Amos-6 était décrit par son fabricant Israel Aerospace Industries (IAI)comme le satellite le «plus gros et le plus sophistiqué jamais construit en Israël», avec un coût estimé entre 200 et 300 millions de dollars (171 à 256 millions d'euros).