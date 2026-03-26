Israël : l'opposition alerte sur une armée «au bord de l'effondrement»

Le chef de l'opposition israélienne a accusé jeudi le gouvernement de Benjamin Netanyahu de conduire le pays vers un «désastre sécuritaire» en raison d'une pénurie de soldats combattants, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par Israël et les Etats-Unis.

Le chef de l'opposition israélienne a appelé à la conscription des juifs ultra orthodoxes, très largement exemptés de service militaire depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948 (image d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Nos pilotes, nos combattants écrivent en ce moment même des chapitres glorieux de l'histoire de l'Etat d'Israël (...) Mais Tsahal est poussée à bout, au-delà de ses limites», a mis en garde Yaïr Lapid dans une déclaration télévisée, accusant le gouvernement de laisser «l'armée blessée, abandonnée sur le champ de bataille».

«Le gouvernement envoie l'armée combattre une guerre sur plusieurs fronts sans stratégie, sans les moyens nécessaires et avec beaucoup trop peu de soldats», a-t-il ajouté, après la publication dans les médias israéliens d'un avertissement sur l'état des troupes qu'aurait adressé mercredi soir le chef d'état-major Eyal Zamir au cabinet de sécurité.

«Quiconque l'a entendu hier ne pourra pas dire: je ne savais pas», a poursuivi M. Lapid, reprenant les propos du général Zamir qui aurait affirmé que l'armée israélienne était «au bord de l'effondrement» et évoquant des réservistes en étant à leur «sixième ou septième rotation».

«Ces réservistes sont exténués et épuisés et ne peuvent plus répondre aux défis sécuritaires», a-t-il dit, insistant: «l'armée n'a pas assez de soldats pour ses missions».

L'armée s'est elle aussi exprimée dans la soirée, disant avoir besoin de «forces supplémentaires» sur le front libanais et d'une manière générale pour pouvoir assurer l'ensemble de ses «missions», selon son porte-parole, le général de brigade Effie Defrin.

Face à ce constat, le chef de l'opposition israélienne a appelé à la conscription des juifs ultra orthodoxes, très largement exemptés de service militaire depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948.

«Le gouvernement doit cesser d'être lâche, cesser immédiatement de subventionner les Haredim ("ceux qui craignent Dieu» en hébreu) qui se dérobent à la conscription, envoyer la police militaire chercher les déserteurs", a ajouté Yaïr Lapid.