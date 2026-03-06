  1. Clients Privés
Moyen-Orient Israël : «Nous sommes en train de broyer le régime iranien»

Basile Mermoud

6.3.2026

Israël est en train de «broyer le régime» iranien, a affirmé vendredi soir le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Elya Zamir.

Les frappes aériennes israéliennes ont pilonné le Liban vendredi. 
Les frappes aériennes israéliennes ont pilonné le Liban vendredi. 
AFP

Agence France-Presse

06.03.2026, 20:14

«Nous sommes en train de broyer le régime terroriste iranien et nous saisirons chaque occasion pour renforcer nos succès», a déclaré le général Zamir.

«Le Hezbollah (libanais) a choisi de se joindre à la bataille aux côtés de l'Iran et il en paie le prix. Nous saisirons chaque occasion pour frapper le Hezbollah (...) et éliminer la menace. Nous ne renoncerons pas à son désarmement», a ajouté le chef d'état-major.

Israël : «Nous sommes en train de broyer le régime iranien»