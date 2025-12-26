Israël reconnaît officiellement l’État autoproclamé du Somaliland

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé vendredi la reconnaissance officielle de «l'Etat indépendant et souverain» du Somaliland, une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie et n'était à ce jour reconnue par aucun autre pays.

Bien que officiellement rattaché à la Somalie, le Somaliland peine, depuis sa proclamation d’indépendance, à se faire reconnaître sur la scène internationale (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Le Premier ministre Netanyahu, son chef de la diplomatie (Gideon) Saar et le président de la République de Somaliland ont signé une déclaration conjointe et mutuelle», d'après un communiqué des services du chef de gouvernement israélien.