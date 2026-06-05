Des tirs de l'armée israélienne ont tué vendredi un nourrisson palestinien et blessé ses parents dans le sud de la Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère de la Santé palestinien.

Un enfant de sept mois a été tué par des tirs israéliens au sud de Hébron (image d’archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Sam Fahd Abou Haikal, âgé de sept mois, a été tué et ses parents ont été légérement blessés «après que les forces d'occupation (israéliennes, NDLR) ont ouvert le feu sur eux vendredi soir dans le secteur de Tel Rumeida, dans le sud de Hébron», a indiqué le ministère dans un court communiqué.