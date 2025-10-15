  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaza Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

ATS

15.10.2025 - 07:27

Israël va autoriser mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN.

Le point de passage de Rafah, côté égyptien, où plusieurs membres de la Croix-rouge sont à pied d'oeuvre pour assurer l'acheminement des camions d'aide au Gazaouis.
Le point de passage de Rafah, côté égyptien, où plusieurs membres de la Croix-rouge sont à pied d'oeuvre pour assurer l'acheminement des camions d'aide au Gazaouis.
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 07:27

15.10.2025, 08:16

Avec cette réouverture, «600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés (mercredi) dans la bande de Gaza par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs», indique le média sur son site internet sans citer de sources.

KAN précise que cette réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par «l'échelon politique», fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump.

Trois d'entre elles ont été identifiées, ont indiqué mercredi matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national.

Gaza. Quatre corps d'otages ont été remis

GazaQuatre corps d'otages ont été remis

Les plus lus

«Je déciderai de ce que je crois juste» - Trump botte en touche une question qui fâche
Un jeune pilote australien accusé de viol chez les Schumacher à Gland !
France : des propos du nouveau ministre du Travail font scandale !
Un conflit familial fait jaser dans la station de Zermatt
«Finir là-dessus, avec Roger Federer, je n'ai pas les mots...»
Le Maroc «écrit l’histoire» avec un record du monde