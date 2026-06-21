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Conducteur ivre Italie : une voiture avec neuf jeunes tombe dans un canal, 3 morts

ATS

21.6.2026 - 12:59

Trois jeunes sont décédés et six autres ont été blessés dimanche matin dans le nord de l'Italie après que la voiture dans laquelle ils se trouvaient a fini sa course dans un canal, selon les pompiers et les services d'urgence.

Parmi les blessés se trouve le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, qui aurait été testé positif à l'alcool (archives).
Parmi les blessés se trouve le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, qui aurait été testé positif à l'alcool (archives).
AFP

Keystone-SDA

21.06.2026, 12:59

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 05H00 du matin à Senago, commune située au nord de Milan, «pour une voiture avec 9 jeunes à bord, sortie de la route et tombée dans un canal», ont-ils indiqué sur Telegram.

«Le bilan est tragique, avec trois personnes décédées et six blessés», ont-ils ajouté. Parmi les victimes décédées figurent deux jeunes de 17 ans ainsi qu'une jeune femme, a précisé à l'AFP l'Agence d'urgence et de secours de Lombardie.

«Les 6 autres personnes impliquées sont des patients (...) âgés d'environ 17 à 19 ans, tous polycontusionnés et hospitalisés» à l'hôpital Nicaragua de Milan, a-t-elle complété.

Parmi eux se trouve le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, qui aurait été testé positif à l'alcool, selon les agences de presse italiennes Ansa et Agi.

Non-assistance à personne en danger. Toscane : un adolescent de 17 ans décède après une collision avec un SUV immatriculé en Suisse

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«Trois jeunes vies fauchées, six adolescents blessés. Neuf personnes se trouvaient à bord de la même voiture qui a fini sa course dans un canal; le conducteur était ivre. C'est inacceptable», a commenté sur X le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, également ministre des Transports.

«Nous pouvons adopter toutes les lois possibles pour renforcer la sécurité routière (...), mais ce n'est toujours pas suffisant. La première cause de mortalité chez les jeunes continue d'être les accidents de la route, et non la maladie ou la drogue», a ajouté le ministre, secrétaire de la Ligue (extrême droite).

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