Mort de Charlie Kirk: «Pendant 33 heures, j'ai prié pour que ce ne soit pas l'un d'entre nous»

Le gouverneur républicain Spencer Cox a fait preuve d’une rare franchise après l’assassinat de Charlie Kirk. Plutôt que de chercher des coupables, il a privilégié l’autocritique, lancé un appel à la prudence et mis en garde contre toute surenchère.

Le gouverneur républicain de l'Utah, Spencer Cox, a confirmé le succès de la chasse à l'homme après l'assassinat de l'influenceur d’extrême-droite Charlie Kirk. KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Vendredi, le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox, s’est exprimé devant la presse. Par un sobre «Nous l’avons», il a confirmé l’arrestation du suspect dans l’affaire du meurtre de l’influenceur d’extrême droite Charlie Kirk. Mais Cox ne s’est pas limité à annoncer les premiers éléments sur Tyler Robinson. Il a aussi fait preuve d’une rare transparence pour un responsable politique, comme le souligne une dépêche de l’agence AP.

Pour Spencer Cox, le crime dépasse largement le cadre d’un acte individuel : «C’est une attaque contre nous tous. Une attaque contre l’expérience américaine. Une attaque contre nos idéaux», a-t-il déclaré avec gravité. Il a également rappelé que chaque vie humaine est «un enfant de Dieu, digne d’amour, de respect et de dignité».

Cox s’est montré d’une franchise inhabituelle en évoquant l’origine du suspect — au risque de révéler un biais troublant. Il a admis avoir secrètement espéré que le coupable soit un étranger: «J’ai prié pendant 33 heures pour que, si cela devait arriver ici, ce ne soit pas l’un des nôtres. Que ce soit quelqu’un venu d’un autre État, d’un autre pays.» Il a poursuivi, visiblement ému: «Malheureusement, cette prière n’a pas été exaucée. C’est arrivé ici. Et c’était l’un des nôtres.»

Il s’est ensuite tourné vers la jeunesse, dans un appel aussi direct que sincère: «Vous héritez d’un pays où la politique ressemble à de la colère, où l’on a l’impression que seule l’indignation est possible.» Pourtant, selon lui, la jeune génération a l’opportunité de bâtir une culture radicalement différente de celle que «nous traversons actuellement».

Spencer Cox a aussi plaidé pour une «plus grande clarté morale». Il a voulu faire une distinction nette entre paroles et actes: «J’entends constamment dire que les mots sont de la violence. Les mots ne sont pas de la violence. La violence, c’est la violence.»

Alors que plusieurs figures de son propre parti tentaient déjà de récupérer politiquement le drame, Cox est resté mesuré, insistant sur la responsabilité collective plutôt que sur la recherche de boucs émissaires.

Le gouverneur Cox a tenu vendredi une conférence de presse remarquablement honnête. Lindsey Wasson/AP/dpa

Cox critique les médias sociaux et les vidéos de téléphones portables

Interrogé sur la portée de l’événement pour l’Amérique, Spencer Cox a pris un ton grave et réfléchi: «Est-ce la fin d’un chapitre sombre… ou le début d’un chapitre encore plus sombre ? Cela rappelle fortement la fin des années 1960.»

Mais selon lui, une différence majeure distingue notre époque: «Aujourd’hui, tout cela se déroule sous l’œil des caméras, visible à tout moment sur un simple téléphone. Nous ne sommes, biologiquement et historiquement, pas faits pour absorber autant d’images de violence.»

Il a ensuite surpris en s’attaquant frontalement à un pilier de l’écosystème dont son propre parti — et Donald Trump en particulier — tirent pourtant largement profit: «Les réseaux sociaux sont, à l’heure actuelle, un cancer de notre société.»

Sa contre-recette sonnait simple, presque pastorale : "Déconnectez-vous, débranchez-vous, touchez de l'herbe, embrassez un membre de votre famille, sortez et faites le bien dans votre communauté".

Cox a également salué la réaction de la population, qu’il a jugée digne et responsable. Il a exhorté chacun à ne pas instrumentaliser la tragédie à des fins politiques, mais à faire preuve de discernement et d’humanité: «Il n’y a pas eu de débordements. Pas de pillages. Pas de voitures incendiées. Pas de violence. À la place, il y a eu des veillées, des prières, des gens réunis pour partager leur humanité. Et ça, Mesdames et Messieurs, c’est la bonne réponse.»

Le gouverneur a ensuite mis en garde contre l’engrenage de la haine: «Rendre la violence par la violence ou la haine par la haine ne fait que propager le mal. À un moment donné, nous devons trouver une issue. Sinon, ce sera bien, bien pire.»

La conférence de presse en son intégralité:

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.