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Près de la frontière ukrainienne «J'ai vraiment peur pour ma vie»: frayeur en Roumanie après un crash de drone

Basile Mermoud

29.5.2026

Les habitants de la ville roumaine de Galati, près de la frontière avec l'Ukraine, disent leur peur et leur inquiétude vendredi après qu'un drone présumé russe s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans la nuit, faisant deux blessés.

Police and forensic investigators examine the location of impact after a Russian drone struck an apartment building in Galati, eastern Romania. A Russian drone wounded two people as it struck an apartment building in NATO-member Romania, its defence ministry said on May 29, 2026, the latest spillover from the four-year war into neighbouring states. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Police and forensic investigators examine the location of impact after a Russian drone struck an apartment building in Galati, eastern Romania. A Russian drone wounded two people as it struck an apartment building in NATO-member Romania, its defence ministry said on May 29, 2026, the latest spillover from the four-year war into neighbouring states. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
AFP

Agence France-Presse

29.05.2026, 18:24

Le crash de ce drone à charge explosive s'est produit en plein centre de cette ville de 200.000 habitants située dans l'est de la Roumanie, dans une rue passante bordée d'immeubles de dix étages, de magasins et d'agences bancaires.

Vendredi, des dizaines de badauds photographient et filment les dommages causés au dernier étage de l'immeuble touché, dont un balcon semble partiellement effondré.

«Regarde, c'est pour ça que les alarmes se sont déclenchées cette nuit», dit un père à sa fille. Bien que la Roumanie, membre de l'Union européenne et de l'Otan, ait enregistré des intrusions dans son espace aérien depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en 2022, c'est la première fois qu'un drone frappe un immeuble d'habitation et blesse des habitants.

Un garçon de 14 ans et sa mère de 53 ans ont été hospitalisés pour des brûlures. Une habitante du quartier, Mihaela Blanaru, agent de la circulation de 54 ans, raconte à l'AFP avoir entendu une alerte sur son téléphone la prévenant du danger, avant d'être surprise par la lumière qui inondait sa chambre et par le bruit.

«J'ai deux chiens qui ont bondi d'un demi-mètre depuis le lit, très agités. J'ai eu beaucoup de mal à les calmer», décrit Mme Blanaru, ajoutant qu'elle avait passé plusieurs heures dans la rue, à l'extérieur de son appartement.

«Je m'attendais à une réplique, comme après un tremblement de terre. C'est dire à quel point j'étais paniquée», assure-t-elle.

«Abasourdi»

En quatre ans de guerre, la Roumanie a recensé 28 incursions dans son espace aérien et 47 débris de drones abattus, selon les données publiées vendredi par le ministère de la Défense.

En avril, un autre drone s'est écrasé en périphérie de Galati. Il avait percuté un abri à outils sans faire de blessés, malgré le fait qu'il transportait des explosifs.

À l'époque, comme aujourd'hui, les citoyens se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles le drone n'avait pas été abattu, alors qu'une loi l'autorise depuis 2025.

Après la chute d'un drone. Le consul russe expulsé de Roumanie, Moscou annonce des représailles

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«Où sont les systèmes anti-drones ici ? Ne devraient-ils pas être déployés à la frontière roumaine ? Pourquoi ne le sont-ils pas ? Où est l'Union européenne ? L'Otan ?» questionne Mihaela, 47 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

«J'ai vraiment peur pour ma vie», s'alarme-t-elle, ajoutant que le drone aurait pu s'écraser sur son immeuble. Certains estiment que cet incident découle d'insuffisances des autorités, quand d'autres s'en prennent au dirigeant russe Vladimir Poutine et à sa décision d'attaquer l'Ukraine, qui met aujourd'hui leur propre vie en danger.

La Roumanie, qui a qualifié l'incident d'"escalade grave et irresponsable" de la part de Moscou, a décidé de fermer le consulat général de Russie à Constanta, ville portuaire de la mer Noire, et d'expulser le consul général. Moscou a menacé de prendre des mesures similaires.

«J'étais un peu abasourdi», résume Jenica Emanoil, un retraité de 70 ans, peu convaincu quant à sa protection future. «De toute façon, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose... De nos jours, la sécurité a pratiquement disparu», a-t-elle déploré.

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