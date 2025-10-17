  1. Clients Privés
Japon Décès de l'ex-premier ministre Murayama, à l'âge de 101 ans

ATS

17.10.2025 - 07:58

L'ex-premier ministre japonais Tomiichi Murayama s'était fait connaître notamment lorsqu'il avait présenté les excuses officielles de son pays pour son engagement durant la Seconde Guerre mondiale.
L'ex-premier ministre japonais Tomiichi Murayama s'était fait connaître notamment lorsqu'il avait présenté les excuses officielles de son pays pour son engagement durant la Seconde Guerre mondiale.
ATS

L'ancien premier ministre japonais Tomiichi Murayama, célèbre y compris à l'étranger pour avoir présenté des excuses officielles au sujet de la Seconde Guerre mondiale, est décédé vendredi à l'âge de 101 ans, ont annoncé des responsables politiques.

Keystone-SDA

17.10.2025, 07:58

17.10.2025, 08:20

Au pouvoir de 1994 à 1996, M. Murayama est l'auteur en 1995, à l'occasion du 50e anniversaire de la capitulation du Japon, d'une déclaration dans laquelle il exprimait des «excuses sincères» et des «profonds remords» pour les atrocités commises par son pays en Asie.

Cette déclaration est devenue une référence pour les excuses ultérieures concernant la Seconde Guerre mondiale.

«Tomiichi Murayama, le père de la politique japonaise, est décédé aujourd'hui (...) dans un hôpital de la ville d'Oita, à l'âge de 101 ans», a déclaré sur X Mizuho Fukushima, chef du Parti social-démocrate, considéré comme le successeur du Parti socialiste aujourd'hui disparu de M. Murayama.

Hiroyuki Takano, secrétaire général du Parti social-démocrate à Oita (sud-ouest), la ville natale de M. Murayama, a déclaré à l'AFP qu'il avait été informé que l'ancien premier ministre était mort de vieillesse.

Excuses

Dans sa déclaration historique d'août 1995, M. Murayama avait estimé que le Japon, par sa «domination coloniale» et son «agression», avait causé d'énormes dommages et souffrances aux peuples de nombreux pays, en particulier ceux des nations asiatiques.

«Dans l'espoir qu'une telle erreur ne se reproduise plus à l'avenir, je considère, dans un esprit d'humilité, ces faits historiques irréfutables, et j'exprime ici une fois de plus mes sentiments de profond remords et présente mes excuses sincères», disait la déclaration.

Les expressions «profonds remords» et «excuses sincères» ont ensuite été reprises par les premiers ministres japonais successifs lors des commémorations des 60e et 70e anniversaires de la Seconde Guerre mondiale.

L'armée: une «chose terrible»

Tomiichi Murayama, également connu pour ses sourcils broussailleux, avait été élu premier ministre dans le cadre d'un gouvernement de coalition qui comprenait également le Parti libéral-démocrate au pouvoir.

Il a occupé ce poste de 1994 à 1996, une période marquée par un violent séisme dans l'ouest du Japon en 1995 et une attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo qui a fait plus d'une dizaine de morts et plus de 5800 blessés.

M. Murayama a été enrôlé dans l'armée en 1944 alors qu'il était étudiant à l'université.

Dans une interview accordée en 2015 à la chaîne de télévision publique NHK, il a qualifié l'armée de «chose terrible», décrivant comment «la rébellion ou la discussion étaient absolument interdites».

