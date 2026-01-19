La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu’elle dissoudrait vendredi la chambre basse du Parlement. Elle convoquera ensuite des élections législatives anticipées afin de tenter d’obtenir un mandat renforcé pour son ambitieux programme politique.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi va convoquer des élections législatives anticipées. ATS

Keystone-SDA ATS

«Aujourd'hui, en tant que Première ministre, j'ai décidé de dissoudre la chambre basse le 23 janvier», a déclaré la dirigeante conservatrice lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter «Takaichi est-elle apte au poste à être Première ministre? J'ai voulu laisser le peuple souverain décider».