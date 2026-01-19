  1. Clients Privés
Japon La Première ministre va dissoudre le Parlement vendredi

ATS

19.1.2026 - 10:30

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu’elle dissoudrait vendredi la chambre basse du Parlement. Elle convoquera ensuite des élections législatives anticipées afin de tenter d’obtenir un mandat renforcé pour son ambitieux programme politique.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi va convoquer des élections législatives anticipées.
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi va convoquer des élections législatives anticipées.
ATS

Keystone-SDA

19.01.2026, 10:30

19.01.2026, 10:33

«Aujourd'hui, en tant que Première ministre, j'ai décidé de dissoudre la chambre basse le 23 janvier», a déclaré la dirigeante conservatrice lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter «Takaichi est-elle apte au poste à être Première ministre? J'ai voulu laisser le peuple souverain décider».

